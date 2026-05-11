السعودية تطبق برنامجاً وطنياً لفحص المنشطات في دوري روشن السعودي للمحترفين

تواصلت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات تنفيذ أعمال البرنامج الوطني لفحص المنشطات في دوري روشن السعودي للمحترفين خلال موسم 2025-2026، بهدف تعزيز النزاهة الرياضية والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية واللاعبين في المنافسات المحلية. وقد أظهرت الإحصائية الرسمية الصادرة حتى تاريخ 11 مايو 2026، إجراء فحوصات على (548) عينة للاعبين من مختلف أندية دوري روشن السعودي، إذ تم جمع (224) عينة داخل المنافسات الرسمية، مقابل (324) عينة خارج المنافسات، في خطوة تعكس اتساع نطاق الرقابة والمتابعة المستمرة على مدار الموسم الرياضي.

تابع قناة عكاظ على الواتسابواصلت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات تنفيذ أعمال ال برنامج الوطني لفحص المنشطات في دوري روشن السعودي للمحترفين خلال موسم 2025-2026، ضمن خططها المستمرة الرامية إلى تعزيز النزاهة الرياضية والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية واللاعبين في المنافسات المحلية.

وأظهرت الإحصائية الرسمية الصادرة حتى تاريخ 11 مايو 2026، إجراء فحوصات على (548) عينة للاعبين من مختلف أندية دوري روشن السعودي، إذ تم جمع (224) عينة داخل المنافسات الرسمية، مقابل (324) عينة خارج المنافسات، في خطوة تعكس اتساع نطاق الرقابة والمتابعة المستمرة على مدار الموسم الرياضي. وشملت عمليات الفحص جميع أندية دوري روشن السعودي الـ18، إذ خضع اللاعبون للفحوصات وفق آلية معتمدة من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين السعودي، بما يضمن تطبيق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة المنشطات.

وبحسب الإحصائية، سجلت بعض الأندية عدداً أكبر من العينات مقارنة بغيرها، إذ بلغ عدد العينات المأخوذة من أندية القادسية، الفيحاء، الشباب، الرياض (32) عينة لكل نادٍ، فيما بلغ عدد العينات لدى بقية الأندية (30) عينة لكل فريق، في إطار التوزيع الرقابي المعتمد طوال الموسم. ويُعد البرنامج الوطني لفحص المنشطات أحد أبرز البرامج التنظيمية المصاحبة للمسابقات السعودية، إذ يهدف إلى حماية صحة اللاعبين، وتعزيز مفهوم اللعب النظيف، إلى جانب رفع مستوى الالتزام والانضباط داخل الوسط الرياضي، بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المحلية والدولية المعتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وتؤكد اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بشكل مستمر حرصها على تطوير برامج التوعية والرقابة، من خلال تكثيف الفحوصات داخل وخارج المنافسات، والعمل على نشر الثقافة الرياضية الصحية بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، بما يسهم في الحفاظ على جودة وعدالة المنافسات الكروية السعودية





