السعودية والسويد تؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في المنطقة

أكدت السعودية والسويد أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في المنطقة، بما يحفظ السلم والأمن الإقليمي، خلال مباحثات جمعت وزيري الخارجية السعودي والسويدية في الرياض.

أكدت السعودية والسويد أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في المنطقة، بما يحفظ السلم والأمن الإقليمي، خلال مباحثات جمعت وزيري الخارجية السعودي والسويدية في الرياض.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، نظيرته السويدية ماريا مالمير ستينيرغارد، خلال استقباله لها في ديوان الوزارة، على أهمية تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتداعياتها الأمنية على دول المنطقة. كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين الرياض واستوكهولم، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وأكدت وزيرة الخارجية السويدية على إدانة بلادها للاعتداءات الإيرانية وتضامنها مع الدول المتضررة، وضرورة عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي لحماية الاقتصاد العالمي من تبعات الأوضاع الراهنة.

كما بحث الأمير فيصل بن فرحان والوزيرة ستينيرغارد خلال الاستقبال، الأوضاع الإنسانية في غزة، والخروقات الإسرائيلية للهدنة في لبنان، وأهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في المنطقة. واستعرض الجانبان خلال المباحثات، التطورات الإقليمية والدولية، وتداعياتها الأمنية على دول المنطقة، كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين الرياض واستوكهولم، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكدت وزيرة الخارجية السويدية على إدانة بلادها للاعتداءات الإيرانية وتضامنها مع الدول المتضررة، وضرورة عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي لحماية الاقتصاد العالمي من تبعات الأوضاع الراهنة. كما بحث الأمير فيصل بن فرحان والوزيرة ستينيرغارد خلال الاستقبال، الأوضاع الإنسانية في غزة، والخروقات الإسرائيلية للهدنة في لبنان، وأهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في المنطقة.

وسيعقد اجتماع المجلس الوزاري الـ167 لمجلس التعاون الخليجي في البحرين، حيث سيبحث التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، وعدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن القمة الـ46 بمدينة المنامة في البحرين ديسمبر (كانون الأول) 2025. كما سيُعقد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، بحضور وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند





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