السعودية تدين الهجمات الإيرانية على البحرين وتؤكد دعمها الكامل للمنامة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إدانته للهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة البحرين، مشددا على تضامن المملكة ودعمها للإجراءات الأمنية البحرينية وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان الاستقرار.

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الصريحة للهجمات التي نفذتها عناصر إيرانية ضد مملكة البحرين ، مؤكدةً موقفها الثابت في دعم إجراءات المنامة الرامية إلى ضمان الأمن والاستقرار الوطني.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بين سمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وسلامة الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، حيث تم تبادل الآراء حول التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وعلى وجه الخصوص تصاعد التوترات بين طيفين إقليميين. في بداية المكالمة، شدد الأمير فيصل على إدانة المملكة للهجمات التي استهدفت بحرينية، وَأعرب عن تضامن السعودية الكامل مع شقيقتها البحرينية، مؤكداً أن الدعم لا يقتصر على الكلمات بل يمتد إلى كل ما يلزم من إجراءات لحماية سيادة البحرين وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وأوضح سموه أن السعودية تتبع نهجاً شاملاً لتقوية التعاون الأمني مع البحرين، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز القدرات الدفاعية، سعيًا لتفادي أي توغل إجرامي مستقبلًا. من جانبه، شدد وزير الخارجية البحريني على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون الوثيق سيسهم في بناء جدار دفاعي أقوى أمام أي تهديدات إقليمية محتملة، خاصة في ظل التصعيد المتواصل في الساحة الخليجية.

وأضاف الزياني أن البحرين ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها، وأنها تتطلع إلى تعزيز التنسيق مع شركائها الإقليميين لتقوية الخليج العربي كمنطقة آمنة ومستقرة. خلال النقاش، تم التطرق إلى مجموعة من القضايا الإقليمية ذات الأولوية، من بينها مخاطر انتشار التطرف والعنف المدعوم من جهات خارجية، والتهديدات التي تمارسها بعض القوى على سيادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون الوقائي من خلال تكثيف التدريبات المشتركة، وتوسيع قاعدة التواصل بين الأجهزة الأمنية، إلى جانب إقامة مؤتمرات إقليمية دورية لتبادل الخبرات ومواجهة التحديات المشتركة. في الختام، عبر سمو الأمير فيصل بن فرحان عن أمله في أن تستمر العلاقات الثنائية بين السعودية والبحرين في مسارٍ متصاعد من التعاون والشراكة، مؤكدًا أن المملكة ستظل السند الثابت للبحرين في كل الظروف.

وقد خُتمت المكالمة بتأكيد كلا الطرفين على أن الحوار المستمر والشفاف هو السبيل الأوحد لضمان استقرار المنطقة وسلامة شعوبها من أي مخاطر مستقبلية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

السعودية البحرين الإرانية الأمن الإقليمي التعاون العربي

United States Latest News, United States Headlines