السعودية تفتح أبوابها أمام الصادرات اللبنانية من جديد في خطوة لتعزيز التعافي الاقتصادي

قرار سعودي تاريخي برفع الحظر عن المنتجات اللبنانية يثير موجة من التفاؤل في بيروت ويسهم في استعادة الثقة بمؤسسات الدولة اللبنانية ودعم القطاعات الإنتاجية.

شهدت الساحة السياسية والاقتصادية في لبنان حالة من الارتياح والترحيب الواسع عقب صدور القرار التاريخي من المملكة العربية السعودية القاضي برفع الحظر المفروض على الصادرات والواردات ال لبنان ية المتجهة إلى الأراضي السعودية .

وجاء هذا القرار بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، والذي أمر باستئناف تدفق المنتجات اللبنانية إلى الأسواق السعودية تقديراً للخطوات الإيجابية والملموسة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في سبيل إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون وتفعيل أجهزة الرقابة. ويمثل هذا القرار نقطة تحول استراتيجية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث يعكس رغبة مشتركة في تجاوز التحديات الماضية وبناء جسور جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري القائم على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وقد اعتبر المراقبون أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تجاري، بل هي رسالة سياسية ودبلوماسية قوية تؤكد دعم المملكة لاستقرار لبنان ومساندتها له في مرحلة التعافي والنهوض التي يسعى إليها الشعب اللبناني في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد. من جانبه، أعرب رئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزيف عون عن بالغ امتنانه وعميق تقديره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا القرار الشجاع والكريم، مشيراً إلى أن استئناف استيراد المنتجات اللبنانية يجسد المعاني السامية للأخوة العربية التي تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الرئيس عون أن هذه البادرة تعكس حرص القيادة السعودية الرشيدة على دعم لبنان في واحدة من أصعب مراحله التاريخية، مؤكداً أن هذا القرار سيؤدي إلى نتائج ملموسة وسريعة في إنعاش الاقتصاد الوطني المنهك، وسيوفر دعماً مباشراً لشرائح واسعة من المزارعين والصناعيين والمصدرين اللبنانيين الذين تضرروا بشكل كبير خلال سنوات الحظر. كما شدد على أن الشعب اللبناني بأسره ينظر إلى هذه الخطوة بوصفها بادرة حسن نية تعزز مسيرة العلاقات المتجذرة في التاريخ والمصير المشترك، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وفي سياق متصل، ثمن الرئيس سلام هذا القرار بكلمات مؤثرة، مؤكداً باسم الدولة اللبنانية وباسمه الشخصي أن رفع الحظر عن الصادرات يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي لا تتزعزع بين بيروت والرياض. وأشار في تدوينة عبر منصة إكس إلى أن هذا القرار يمثل شهادة ثقة من المملكة العربية السعودية في قدرة لبنان على إصلاح مؤسساته، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي هو الطريق الأمثل لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما وجه شكره الخاص لسمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، على متابعته الحثيثة والمستمرة لهذا الملف الحساس حتى الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية، معرباً عن تطلع الدولة اللبنانية إلى مواصلة التنسيق الوثيق مع الجانب السعودي لترسيخ الشراكات في مختلف المجالات الحيوية بما يحقق الازدهار والخير للبلدين. وبالنظر إلى الخلفية التاريخية لهذا الحظر، فقد بدأت القيود السعودية في عام 2021 عندما استهدفت في البداية المنتجات الزراعية قبل أن تتوسع لتشمل كافة السلع والواردات.

وكان هذا الإجراء مرتبطاً بشكل أساسي بقضية تهريب مخدر الكبتاغون، حيث استغلت شبكات إجرامية منظمة الأراضي اللبنانية كمنصة لتهريب المواد المخدرة نحو المملكة. وقد تسبب هذا الحظر في زيادة الضغوط على الاقتصاد اللبناني الذي كان يمر أصلاً بأزمة مالية حادة منذ عام 2019، مما أدى إلى فقدان المصدرين اللبنانيين لواحد من أهم أسواقهم التقليدية في الخليج العربي.

وكانت قيمة الصادرات اللبنانية إلى السعودية قد وصلت في عام 2020 إلى نحو 240 مليون دولار أميركي، وهو مبلغ ضخم كان يساهم في رفد الخزينة بالعملات الصعبة ودعم آلاف العائلات التي تعتمد على الزراعة والصناعة. ولم يتوقف الترحيب عند مستوى الرئاسة، بل امتد ليشمل كافة الوزارات والقطاعات الإنتاجية.

فقد صرح وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بأن هذه الخطوة هي بداية استعادة الثقة بمؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكداً أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الأمنية والرقابية الصارمة لضبط المعابر الحدودية ومنع أي عمليات تهريب، مشدداً على وجود تنسيق أمني رفيع المستوى مع الجانب السعودي لضمان سلامة التبادلات التجارية. ومن جهته، وصف وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي هذا القرار بأنه صفحة مشرقة في تاريخ استعادة الثقة الدولية بالدولة اللبنانية.

كما أشار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى أن استئناف حركة الصادرات سيعزز بشكل مباشر حركة الشحن والنقل عبر المرافئ والمعابر اللبنانية، مما يرسخ مكانة لبنان كشريك تجاري موثوق في المنطقة العربية. وفي الختام، أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن عودة المنتجات اللبنانية إلى السوق السعودية تعيد الأمل للصناعيين اللبنانيين، مشدداً على أن الالتزام بمعايير الجودة العالمية هو السبيل الوحيد لاستعادة الحضور القوي للبنان في الأسواق العالمية والعربية، معتبراً أن هذا القرار هو دافع قوي نحو صناعة لبنانية أكثر قوة وتنافسية





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