السعودية تقدم دعماً نفطياً بقيمة 150 مليون دولار للمتضررين في اليمن وتُعزّز التعاون الأمني مع الكويت وتشارك في قمة الشؤون الخارجية الأوروبية

تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين، أرسلت السعودية شحنات نفطية لدعم محطات الكهرباء اليمنية بقيمة 150 مليون دولار، وتفاوض وزير الداخلية مع نظيره الكويتي حول تعزيز التنسيق الأمني، بينما يلتقي وزير الخارجية السعودي في ليماسول مع نظرائه الأوروبيين والهنديين لتطوير العلاقات الثنائية.

قدمت المملكة العربية السعودية دعماً عاجلاً لليمن بقيمة 150 مليون دولار، يتمثل في شحنات من المشتقات النفطية تشمل الديزل والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء في جميع المحافظات اليمن ية.

يأتي هذا الدعم في إطار "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" الذي يهدف إلى تعزيز استقرار منظومة الطاقة وتخفيف معاناة الشعب اليمني، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وموسم الحصاد. وأظهر السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، المشرف العام على البرنامج، عبر حسابه على منصة إكس أن هذا الدعم يسهم في استمرارية الخدمات الأساسية ودعم الأنشطة التجارية والخدمية، مما يعزز مقومات التنمية والاستقرار في البلاد.

في مجال التعاون الأمني، استعرض وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود مع الشيخ فهد اليوسف الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، آليات التنسيق بين البلدين في المجالات الأمنية. تم خلال اللقاء في مقر وزارة الداخلية السعودية بمكة المكرمة مناقشة القضايا المشتركة مثل مكافحة التهديدات المتطرفة وتعزيز الأمن على طرق الحج، حيث أكّد الطرفان على أهمية التعاون المستمر لضمان سلامة ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك الحج.

وقد شارك في الاجتماع مجموعة من المسؤولين السعوديين من بينها نائب وزير الداخلية المكلف الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف، فضلاً عن مسؤولي الأمن والبحوث. من ناحية أخرى، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى مدينة ليماسول القبرصية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي. خلال الزيارة، التقى بالوزراء والمسؤولين الدوليين لمناقشة القضايا الإقليمية والعالمية، وتحديداً الأوضاع في اليمن والسعودية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف البلدان.

كما عقد وزير الخارجية السعودي لقاءات ثنائية مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. تجسدت هذه الجهود في إطار رؤية القيادة السعودية لتقوية دور المملكة على الساحة الدولية وتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي للأمم المجاورة، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والاستقرار في المنطقة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

السعودية اليمن مساعدات نفطية التنسيق الأمني العلاقات الدولية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تخطي شركة إنفيديا استثمار 150 مليار دولار سنويا في تايوانتخطي شركة إنفيديا استثمار 150 مليار دولار سنويا في تايوان، بحسب ما ذكره رئيسها التنفيذي جينسن هوانج، واصفا إياها بأنها مركز ثورة الذكاء الاصطناعي

Read more »

«إنفيديا» تعتزم استثمار 150 مليار دولار سنوياً في تايوانقال جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الأربعاء، إن الشركة تعتزم استثمار نحو 150 مليار دولار سنوياً في تايوان.

Read more »

إسرائيل تعلن مهاجمة 150 هدفا بلبنان و'حزب الله' يقصف مستوطناتخلال 24 ساعة، وضمن خروقات تل أبيب المتواصلة لوقف إطلاق النار الهش.. | Anadolu

Read more »

السعودية تتجه لتمويل وقود محطات الكهرباء اليمنية بـ150 مليون دولارقال مصدر سعودي اليوم الأربعاء ‌إن المملكة ستزود اليمن بمشتقات نفطية بقيمة 150 مليون ⁠دولار لتغطية جميع احتياجات محطات توليد الكهرباء في البلاد من الديزل والمازوت حتى نهاية 2026.

Read more »