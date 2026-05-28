السعودية تعلن دعم اليمن بمشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء

أعلنت السعودية دعمًا عاجلاً لليمن بقيمة 150 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، في إطار جهود لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار في بلد يعاني من أزمة متعددة الأوجه.

أعلنت السعودية ، يوم الأربعاء، دعم اليمن بمشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، لتغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمن ية. وقد صدرت الموافقة الكريمة على تقديم هذا الدعم العاجل للحكومة اليمن ية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ، وفق ما أعلنه السفير محمد آل جابر بمتابعة من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

ويهدف هذا الدعم إلى توفير المشتقات النفطية وخاصة الديزل والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء، مما يسهم في استقرار خدمات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها. وتأتي هذه المنحة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاعات الكهرباء، مما يعزز مقومات التنمية ويخفف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وتُعد هذه المبادرة امتداداً للنهج الراسخ للسعودية في مساندة اليمن الشقيق، خاصة في الوقت الذي يواجه فيه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم نتيجة صراع مستمر منذ اثني عشر عاماً بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي. وتلعب السعودية دوراً رئيسياً في دعم الحكومة اليمنية سياسياً واقتصادياً، إلى جانب رعايتها لمبادرات الحوار بهدف دعم وحدة اليمن واستقراره وتعزيز مؤسسات الدولة. وبشكل عام، يساهم هذا الدعم في دفع مسار التعافي الاقتصادي وتهيئة الظروف لعملية سلام شاملة





