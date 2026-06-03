السعودية تستنكر الاعتداء الإيراني على البحرين والكويت

أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين والكويت، بما في ذلك استهداف مطار الكويت ومنشآتها الحيوية، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم.

أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات ال اعتداء ال إيران ي على ال بحرين و الكويت ، بما في ذلك استهداف مطار الكويت ومنشآتها الحيوية، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم. وأكدت المملكة في البيان، رفضها القاطع لل اعتداء ات التي تمس سيادة الدول الخليجية، في خرق واضخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء الهجمات الإيرانية على "منشآت مدنية وحيوية"، بعد ساعات من هجوم بمسيّرات أسفر عن أضرار وتعطيل الملاحة في مطار الكويت. وأعربت الوزارة عن إدانة الكويت "للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي كان آخرها فجر اليوم، والتي استهدفت مجددا المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي". وأكدت المملكة في البيان، رفضها القاطع للاعتداءات التي تمس سيادة الدول الخليجية، في خرق واضخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء الهجمات الإيرانية على "منشآت مدنية وحيوية"، بعد ساعات من هجوم بمسيّرات أسفر عن أضرار وتعطيل الملاحة في مطار الكويت. وأعربت الوزارة عن إدانة الكويت "للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي كان آخرها فجر اليوم، والتي استهدفت مجددا المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي".

إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني استئناف الرحلات جزئيا من مطار الكويت الدولي، بعدما علّقت حركة الملاحة الجوية إثر هجوم إيراني ألحق أضرارا جسيمة بعدد من مرافق المطار. وأكدت الهيئة في بيان "استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب (T4) وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية".

في سياق متصل، قال الشيخ خالد أحمد الصباح، العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، إن الكويت ربما تستعيد إنتاجها النفطي إلى ما يقارب 70 % من مستوياته الطبيعية خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع بعد إعادة فتح مضيق هرمز. أضاف خلال مؤتمر النفط والغاز في الشرق الأوسط الذي تنظمه ستاندرد اند بورز جلوبال إنرجي أن الـ 30 % المتبقية ستستغرق نحو شهر إضافي





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