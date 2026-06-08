السعودية تستضيف مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي وتسهّن مغادرة الحجاج عبر تقنيات حديثة

تستضيف السعودية مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد عبر الاتصال المرئي، تحت رعاية الملك سلمان، بمشاركة عربية واسعة. كما تطلق المديرية العامة للجوازات بوابات إلكترونية لتسهيل مغادرة الحجاج ذاتياً، إلى جانب ترقيات قضائية واتصالات دبلوماسية مع قطر.

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تستضيف السعودية أعمال الدورة التاسعة والثلاثين ل مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي ، الذي سيعقد عبر الاتصال المرئي يومي 10 و11 يونيو الحالي.

ويشارك في المؤتمر رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الدولية. وأكد الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي أن رعاية الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذا المؤتمر تعكس حرص المملكة على تعزيز التعاون العربي المشترك وإبراز دور التضامن العربي في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن العمل العربي المشترك يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الراهنة وتوحيد المواقف وتنسيق الجهود البرلمانية.

وأضاف أن المجلس يتطلع لأن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم العمل البرلماني العربي وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية كأداة فاعلة لخدمة القضايا العربية إقليمياً ودولياً. في سياق منفصل، أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية القطري، حيث استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما استقبل الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نيابة عن الملك سلمان، سدنة البيت الحرام لتسليمهم كسوة الكعبة، في إجراء تقليدي每年ي. وأصدر الملك سلمان أمراً ملكياً بترقية 327 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية، تعزيزاً لكفاءة organ القضاء. من ناحية أخرى، قدمت المديرية العامة للجوازات في السعودية تقنيات حديثة، ومن بينها البوابات الإلكترونية (E-gates) في المطارات الدولية، لتسهيل مغادرة الحجاج لبلدانهم ذاتياً عبر جميع المنافذ (البرية، الجوية، البحرية).

وتعتمد هذه التقنية على مطابقة البيانات الحيوية في ثوانٍ، مما يقلص فترات الانتظار ويعزز انسيابية الحركة. وأظهرت أرقام موسم الحج الأخير أن عدد الحجاج الذين أدوا المناسك بلغ مليون و707 آلاف و301 حاجّ، شمل مليون و485 ألفاً و729 عبر المنافذ الجوية، و54 ألفاً و429 براً، و6 آلاف و497 بحراً. وتأتي هذه الخدمات في إittance جهود وزارة الداخلية لتعزيز جودة الخدمات المقدسة لضيوف الرحمن





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