السعودية تعلن استعادة طاقة الضخ كاملة ورفض كردي لانتخاب رئيس العراق

أعلنت السعودية استعادة طاقة الضخ عبر خط أنابيب شرق-غرب، بينما يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني نتائج انتخاب رئيس العراق.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط أنابيب شرق-غرب، والذي يبلغ نحو 7 ملايين برميل نفط يوميًا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الطاقة . يأتي هذا الإعلان في سياق جهود المملكة المستمرة لتعزيز أمن الطاقة العالمي واستقرار أسواق النفط .

يعتبر خط الأنابيب هذا شريانًا حيويًا لنقل النفط من الحقول الشرقية إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، مما يساهم في تلبية الطلب العالمي على النفط.<\/p>

يعكس هذا الإنجاز قدرة المملكة على الحفاظ على كفاءة البنية التحتية للطاقة وتأمين إمدادات النفط بشكل موثوق، مما يعزز مكانتها كأحد أهم موردي الطاقة في العالم. من جهة أخرى، وفي تطورات سياسية إقليمية، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، مساء السبت، رفضه لآلية اختيار نزار آميدي رئيسًا للبلاد، خلفًا للرئيس السابق عبد اللطيف رشيد.<\/p>

جاء هذا الموقف بعد انتخاب مجلس النواب العراقي لمرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، نزار آميدي، رئيسًا للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية في جولة تصويت ثانية. حيث حصل آميدي على 227 صوتًا، بينما حصل منافسه، مثنى أمين، على 15 صوتًا، مع تسجيل 7 أوراق باطلة. في المقابل، كان مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، فؤاد حسين، قد حصل على 16 صوتًا في الجولة الأولى.<\/p>

يعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة مسعود بارزاني، أحد أكبر الأحزاب الكردية في العراق، وهو في منافسة مستمرة مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، خاصة فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية. وأصدر الحزب بيانًا يعلن فيه رفضه التعامل مع الشخص الذي تم اختياره رئيسًا للجمهورية، معتبرًا ذلك خارج إطار النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي والآلية الكردستانية، التي تعني اتفاق الحزبين الكرديين على مرشح واحد قبل التصويت في البرلمان.<\/p>

أعلن الحزب أن كتلة الحزب في مجلس النواب ووزراءه في الحكومة الاتحادية سيعودون إلى إقليم كردستان لتقييم الوضع والتشاور بشأن الخطوات التالية. شهدت جلسة الانتخاب جدلاً حول شرعية انعقادها، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، والذي يبلغ 220 عضوًا من أصل 329. ومع ذلك، حسم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الجدل بإعلانه تحقق النصاب، مستندًا إلى عدد أوراق المقترعين التي بلغت 252، مؤكدًا بذلك تجاوز العتبة القانونية المطلوبة.<\/p>

كانت الجلسة قد تأجلت في بداية شهر فبراير الماضي للمرة الثانية، بسبب الخلافات بين الحزبين الكرديين حول منصب رئيس الجمهورية. ينص الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يستمر في ممارسة مهامه حتى بعد انتخاب مجلس نواب جديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أول انعقاد للمجلس.<\/p>

كما ينص على أن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. وفقًا لنظام المحاصصة المعمول به في العراق، يخصص منصب رئيس الجمهورية للمكون الكردي، بينما يخصص منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي، ومنصب رئيس مجلس النواب للمكون السني.<\/p>





