السعودية تتصدر الشرق الأوسط في الاستدامة البيئية لقطاع الطيران

تحقيق إنجاز كبير لقطاع الطيران السعودي بالحصول على 28 مطاراً معتمداً كربونياً، مما يعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً في مجال الاستدامة البيئية، ويساهم في تحقيق رؤية 2030 والحياد الصفري بحلول 2060.

يشهد قطاع ال طيران في المملكة العربية السعودية تحولاً نوعياً في مجال ال استدامة البيئية، مكّن المملكة من تصدّر منطقة الشرق الأوسط والحصول على المركز الثاني على مستوى قارة آسيا من حيث عدد المطارات الحاصلة على شهادات الاعتماد الكربوني للمطارات (Airport Carbon Accreditation – ACA)، بواقع 28 مطاراً معتمداً بنهاية عام 2025.

ويعكس هذا الإنجاز التزام مطارات القابضة وشركاتها التابعة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060. وتم تكريم مطارات المملكة في حفل مجلس المطارات الدولي الذي عقد في نيودلهي – الهند، عام 2025، على إنجازاتها في مجال الاعتماد الكربوني. ويُعد هذا الانجاز ثمرة للتعاون المتناغم بين الهيئة العامة للطيران المدني، ومطارات القابضة، وشركاتها التابعة.

ويأتي هذا الإنجاز متوافقاً مع برنامج الاستدامة البيئية للهيئة العامة للطيران المدني (CAESP)، الذي يهدف إلى دعم قطاع الطيران في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز الأداء البيئي، ورفع كفاءة إدارة الموارد من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية. تلعب مطارات القابضة دوراً محورياً في تقديم الإرشادات والدعم الاستراتيجي للشركات المشغلة للمطارات، وهي: شركة مطارات الرياض، شركة مطارات جدة، شركة مطارات الدمام، وشركة تجمع مطارات الثاني، وذلك لتحقيق الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية للاستدامة البيئية، وبناء خارطة طريق واضحة لتقليل البصمة الكربونية وزيادة الكفاءة التشغيلية.

شركة مطارات الرياض: مطار الملك خالد الدولي - مستوى التحول. شركة مطارات الدمام: مطار الملك فهد الدولي - المستوى الثاني. ومطاري الهفوف والقيصومة - المستوى الأول. مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة - المستوى الثاني.

كما وضعت مطارات القابضة، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، خارطة طريق للحياد الكربوني لجميع مطارات المملكة، تشمل: تحسين قاعدة البيانات، وضمان المراجعة الخارجية للبصمة الكربونية، ودعم الشركات المشغلة للمطارات لتحقيق مستويات أعلى في الاعتماد الكربوني. ولا يقتصر هذا الجهد على الجوانب الفنية فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز جوانب الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة التشغيل، والوفاء بالالتزامات البيئية للمملكة.

ترتكز جهود مطارات القابضة على خمسة أهداف رئيسية تعمل بشكل مترابط لتأسيس قطاع طيران مستدام ومرن:يشمل ذلك تطوير خارطة الطريق للحياد الصفري، وتحسين نماذج الانبعاثات، والحصول على شهادات الاعتماد الكربوني للمطارات. من خلال متابعة أداء الشركات المشغلة، وتقديم الدعم الاستراتيجي والتوجيه لضمان تنفيذ البرامج والمبادرات بكفاءة عالية. عبر تحسين أنظمة المراقبة والرصد البيئي، والحصول على التصاريح البيئية اللازمة، وتعزيز أنظمة الإدارة البيئية.

في ظل التحديات المناخية المتزايدة مثل موجات الحر والفيضانات والجفاف، تبرز أهمية إعداد المطارات للتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة. من خلال إدراج مؤشرات أداء الاستدامة ضمن التقييم العام لمراحل المشاريع، بما يضمن تطبيق مبادئ الاستدامة وتقليل الآثار البيئية السلبية. تعكس سياسة البيئة والاستدامة في مطارات القابضة التزامها بالامتثال للأنظمة والتشريعات البيئية، وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى الموظفين، إلى جانب التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

استدامة طيران السعودية الاعتماد الكربوني رؤية 2030 الحياد الصفري مطارات القابضة الهيئة العامة للطيران المدني

United States Latest News, United States Headlines

