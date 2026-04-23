السعودية تفتح باب التأهيل لمشروعات تخزين الطاقة بقدرة 3000 ميجاواط

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة عن فتح باب التأهيل للمنافسة على مشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات بقدرة إجمالية 3000 ميجاواط، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المستقبلية، ضمن جهود المملكة لتعزيز الطاقة المتجددة.

هذه المشروعات الطموحة، والتي تتألف من ستة مشاريع مستقلة، ستُطوَّر وفقًا لنموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة تنفيذ مشاريع الطاقة في المملكة. يضمن هذا النموذج امتلاك التحالف الفائز بكل مشروع لشركة المشروع بشكل كامل، مما يمنحه مسؤولية كاملة عن تطوير وتشغيل مشروع تخزين الطاقة المستقل (ISP). كما سيتم توقيع اتفاقيات خدمة تخزين الطاقة مع المشتري الرئيسي، وذلك تحت الإشراف المباشر لوزارة الطاقة السعودية، مما يضمن أعلى معايير الجودة والشفافية في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية. إن الاستثمار في أنظمة تخزين الطاقة يمثل عنصراً أساسياً في تحقيق هذه الأهداف، حيث يتيح تخزين الطاقة المتجددة المنتجة من مصادر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستخدامها عند الحاجة، مما يزيد من كفاءة وموثوقية شبكة الكهرباء. كما يساهم في تحقيق الاستقرار في الأسعار وتقليل الانبعاثات الكربونية.

إن هذه المشاريع ليست مجرد إضافة قدرات جديدة إلى شبكة الكهرباء، بل هي استثمار في مستقبل الطاقة في المملكة، ومساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. الشركة السعودية لشراء الطاقة تلتزم بتقديم فرص استثمارية جذابة للقطاع الخاص، وتشجيع الابتكار والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.

إن هذه الجهود تهدف إلى جذب أفضل الشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، والمساهمة في بناء قطاع طاقة متجددة قوي ومستدام في المملكة العربية السعودية. الشركة تدرك أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق أهدافها، وتسعى إلى بناء علاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة والتعاون المتبادل. إن نجاح هذه المشاريع يعتمد على تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، وعلى الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والبيئة.

الشركة السعودية لشراء الطاقة تؤمن بأن الطاقة المتجددة هي مستقبل الطاقة، وأن المملكة العربية السعودية لديها الإمكانات والموارد اللازمة لتصبح رائدة في هذا المجال. إن هذه المشاريع تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذه الرؤية، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. الشركة تواصل العمل بجد واجتهاد لتحقيق أهدافها، وتتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في مجال الطاقة المتجددة. إن هذه المشاريع ستخلق فرص عمل جديدة، وتساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة.

الشركة تلتزم بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتمكينها من المشاركة في تنفيذ هذه المشاريع، والمساهمة في بناء مستقبل الطاقة في المملكة. إن الاستثمار في الكوادر الوطنية هو استثمار في مستقبل المملكة، وهو جزء أساسي من رؤية المملكة 2030. الشركة السعودية لشراء الطاقة تدرك أهمية التواصل والشفافية مع جميع الأطراف المعنية، وتسعى إلى توفير المعلومات اللازمة للشركات والمستثمرين المهتمين بالمشاركة في هذه المشاريع.

الشركة تنظم فعاليات وورش عمل تعريفية، وتوفر مواد إعلامية شاملة، وتجيب على استفسارات الشركات والمستثمرين، وذلك لضمان مشاركة واسعة من جميع الأطراف المعنية. إن الشركة تهدف إلى بناء علاقات قوية مع جميع الأطراف المعنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة. الشركة السعودية لشراء الطاقة تؤمن بأن الطاقة المتجددة هي الحل الأمثل لمواجهة تحديات الطاقة في القرن الحادي والعشرين، وأن المملكة العربية السعودية لديها فرصة فريدة لتصبح رائدة في هذا المجال.

تتضمن هذه المشروعات قدرة إجمالية تبلغ 3000 ميجاواط، مع مدة تخزين تصل إلى 4 ساعات، وبسعة إجمالية تبلغ 12 ألف ميجاواط في الساعة. هذه الأرقام تعكس حجم الطموح في هذه المشاريع، وأهميتها في تعزيز قدرات تخزين الطاقة في المملكة.

تتوزع هذه المشاريع على ستة مواقع استراتيجية في جميع أنحاء المملكة، وهي: مشروع سمحة في منطقة القصيم، ومشروع الليث في منطقة مكة المكرمة، ومشروع الحناكية في منطقة المدينة المنورة، ومشروع خليص في منطقة مكة المكرمة، ومشروع الصداوي في المنطقة الشرقية، ومشروع عشيرة في منطقة مكة المكرمة. إن توزيع المشاريع على هذه المواقع يضمن تغطية واسعة لجميع أنحاء المملكة، وتحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة المتجددة المتاحة في كل منطقة.

كل مشروع من هذه المشاريع يتمتع بقدرة 500 ميجاواط وسعة 2000 ميجاواط ساعة، مما يجعله مشروعًا كبيرًا ومهمًا في حد ذاته. إن هذه المشاريع ستساهم في تحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية. الشركة السعودية لشراء الطاقة تلتزم بتقديم أفضل الحلول التقنية والاقتصادية في هذه المشاريع، وتعمل مع أفضل الشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم لتحقيق أهدافها.

الشركة تدرك أهمية الابتكار والتطوير في مجال تخزين الطاقة، وتسعى إلى استخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في تنفيذ هذه المشاريع. الشركة تلتزم أيضًا بأعلى معايير الجودة والسلامة والبيئة في جميع مراحل تنفيذ المشاريع. الشركة السعودية لشراء الطاقة تواصل العمل بجد واجتهاد لتحقيق أهدافها، وتتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في مجال الطاقة المتجددة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة عن فتح باب التأهيل لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة المستقبلية، والتي سيتم طرحها لاحقًا ضمن عملية التأهيل الحالية. هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بتنويع مصادر الطاقة المتجددة في المملكة، وتعزيز تكامل منظومة الطاقة المتجددة. إن إضافة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى عملية التأهيل الحالية سيزيد من المنافسة، ويساهم في خفض تكلفة الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة شبكة الكهرباء.

الشركة السعودية لشراء الطاقة تدرك أهمية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر طاقة متجددة رئيسية، وتسعى إلى الاستفادة القصوى من هذه المصادر في المملكة. الشركة تلتزم بتطوير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأعلى معايير الجودة والسلامة والبيئة، وتعمل مع أفضل الشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم لتحقيق أهدافها. الشركة تواصل العمل بجد واجتهاد لتحقيق أهدافها، وتتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في مجال الطاقة المتجددة.

إن هذه المشاريع تأتي ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في السعودية، الذي يهدف إلى رفع إسهام الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين في مزيج الطاقة إلى نحو 50% بحلول عام 2030. هذا الهدف الطموح يعكس رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة.

الشركة تلتزم بالعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف، وتسعى إلى بناء علاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة والتعاون المتبادل. الشركة السعودية لشراء الطاقة تؤمن بأن الطاقة المتجددة هي مستقبل الطاقة، وأن المملكة العربية السعودية لديها الإمكانات والموارد اللازمة لتصبح رائدة في هذا المجال. إن هذه المشاريع تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذه الرؤية، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة





