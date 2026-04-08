السعودية تدين اقتحام قنصلية الكويت في البصرة وتؤكد على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة اقتحام قنصلية دولة الكويت في البصرة، مؤكدة على ضرورة احترام البعثات الدبلوماسية والقنصلية وحمايتها وفقًا لاتفاقية فيينا. كما دعت إلى محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لأعمال الاقتحام والتخريب التي طالت ال قنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة العراق ية. وأكدت الوزارة في بيان رسمي رفض المملكة القاطع لهذه الأفعال غير المسؤولة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية. وشددت الوزارة على ضرورة احترام جميع البعثات الدبلوماسية وال قنصلية وعدم المساس بها تحت أي ظرف من الظروف، مؤكدةً على أهمية صون حرمة هذه المؤسسات وحماية العاملين بها.

كما دعت الوزارة الحكومة العراقية إلى سرعة التحقيق في هذه الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الجناة إلى العدالة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. وتأتي هذه الإدانة في سياق حرص المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية مع دولة الكويت، والالتزام الراسخ بالمبادئ والقيم التي تحكم العمل الدبلوماسي. وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية على التزام المملكة الثابت بتوفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، سواء داخل المملكة أو في الخارج. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الالتزام ينبع من مسؤوليات المملكة كدولة عضو في المجتمع الدولي، والتزامها بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، والتي تحدد الإطار القانوني لحماية هذه البعثات وضمان سلامة العاملين بها. كما دعت الوزارة جميع الدول إلى الالتزام بهذه الاتفاقية وتطبيقها بحذافيرها، والعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية. الجدير بالذكر أن هذا البيان يعكس الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، والوقوف بحزم ضد أي أعمال من شأنها أن تقوض هذه الجهود. وتعبر المملكة عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة في مواجهة هذه الأزمة، وتؤكد على استعدادها لتقديم الدعم اللازم لتعزيز أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية في المنطقة والعالم أجمع. وتؤكد المملكة على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة العنف والتطرف، وتعزيز ثقافة السلام والتسامح والاحترام المتبادل بين الدول والشعوب. وتعرب المملكة عن أملها في أن تسود الحكمة والعقلانية في التعامل مع هذه القضية، وأن يتم تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن استقرار المنطقة وازدهارها





