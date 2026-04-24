السعودية تؤكد حرصها على الاستقرار في لبنان وتجدد دعمها للمفاوضات

أكد مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان حرص المملكة على الاستقرار الداخلي في لبنان والتمسك بصيغة الطائف، بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

أكد الأمير يزيد بن فرحان، مستشار وزير الخارجية السعودي، حرص المملكة على الاستقرار الداخلي في لبنان ، والتمسك ب صيغة الطائف ، وبذل كل الجهود الدبلوماسية لإنقاذ لبنان وشعبه.

جاء ذلك خلال لقاءات جمعته مع عدد من النواب اللبنانيين في بيروت، حيث عبروا عن شكرهم للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية على دورهما في دعم استقرار لبنان وجهودهما في التهدئة ووقف إطلاق النار. كما أكدوا على أهمية دعم سيادة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية. وتناول اللقاءات البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، لا سيما المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل للوصول إلى وقف نهائي لإطلاق النار وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

وأشار الأمير بن فرحان إلى ضرورة تجنب أي خطاب أو تصرف يؤدي إلى تأجيج الانقسام الداخلي أو يمس بالسلم الأهلي، مع التأكيد على دعم التوافق بين الرؤساء الثلاثة في لبنان. كما أعرب عن تقدير المملكة للدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في دعم مسار الاستقرار في لبنان.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يرفض أن يكون ورقة تفاوض في الصراعات الإقليمية، مشدداً على أنه يفاوض باسمه دفاعاً عن مصالحه الوطنية وسيادته. يأتي هذا في ظل تصعيد ميداني في جنوب لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً بإخلاء قرية قريبة من الحدود، وكشفت وسائل الإعلام العبرية عن عمليات نهب واسعة النطاق يقوم بها جنود وضباط إسرائيليون في الجنوب اللبناني.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إسقاط إحدى طائراته المسيّرة في جنوب لبنان، بعد ساعات من تمديد وقف إطلاق النار. وفي الوقت نفسه، دعت السفارة الأميركية في بيروت رعاياها إلى مغادرة لبنان بشكل فوري. وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، واستعداده لدعوة الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن لتوقيع اتفاق سلام





