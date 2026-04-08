السعودية: اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، بالتزامن مع إطلاق إنذارات تحذيرية في عدة مناطق. التفاصيل الكاملة حول الحادث والإجراءات المتخذة.

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمير خمسة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية . وقد سارعت قوات الدفاع الجوي وسلاح الجو الملكي السعودي إلى التصدي لهذه الصواريخ، مُحققة بذلك إنجازًا جديدًا في حماية الأراضي والمواطنين. هذا الحادث يُضاف إلى سلسلة من الهجمات التي استهدفت المملكة في الفترة الأخيرة، مما يؤكد على أهمية الاستعداد الدائم واليقظة المستمرة لمواجهة التهديدات الأمنية.

\من جانبها، قامت المديرية العامة للدفاع المدني بإطلاق إنذارات مبكرة عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، وذلك للتحذير من خطر وشيك في عدة مناطق، بما في ذلك الرياض والخرج والمنطقة الشرقية وينبع والمناطق الحدودية الشمالية. وقد تم تفعيل هذه الإنذارات كإجراء احترازي لحماية السكان وتوجيههم إلى أماكن آمنة. وبعد التأكد من زوال الخطر، أعلنت المديرية عن انتهاء حالة التأهب، داعيةً المواطنين إلى العودة إلى حياتهم الطبيعية مع الحفاظ على الحذر والوعي بالظروف المحيطة. وأكد الدفاع المدني على ضرورة الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مثل التوجه إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيدًا عن النوافذ، وتجنب الأماكن المكشوفة والزجاج، وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح. كما حثت المديرية المتواجدين في الخارج على الدخول إلى أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب، وتجنب التجمهر والتصوير، والابتعاد عن المواقع الخطرة.\في سياق متصل، كشفت وزارة الدفاع عن إحصائيات حديثة تُظهر حجم الجهود المبذولة في التصدي للهجمات المعادية منذ بداية الاعتداءات. فقد نجحت قوات الدفاع الجوي وسلاح الجو في اعتراض وتدمير نحو 907 طائرات مسيرة، و88 صاروخًا باليستيًا، و9 صواريخ كروز. وتشير البيانات إلى أن معظم هذه الهجمات استهدفت منطقتي الشرقية والرياض، مما يؤكد على أهمية الاستمرار في تعزيز القدرات الدفاعية والحفاظ على أمن وسلامة المملكة. وتُظهر هذه الإحصائيات أيضًا التزام المملكة بالدفاع عن سيادتها وأراضيها، وحماية مواطنيها من أي تهديدات خارجية. وتؤكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة





Akhbaar24 / 🏆 4. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

السعودية المنطقة الشرقية صواريخ باليستية الدفاع المدني الدفاع الجوي

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين