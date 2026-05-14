السعودية توافق على زيادة رأسمال الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات سلوشنز بنسبة 100%

تمت الموافقة من قبل هيئة السوق المالية السعودية على طلب الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات سلوشنز زيادة رأسمالها بنسبة 100%، وذلك وفقا لما أعلنته في بيان اليوم الخميس. كانت الشركة قد طلبت زيادة رأسمالها إلى 2.4 مليار ريال من 1.2 مليار حاليا، عبر منح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

سيحدد تاريخ الاستحقاق من قبل مجلس إدارة الشركة في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل قيمة الزيادة من بند"الأرباح المبقاة". يجب ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

إن الهدف من زيادة رأس المال، هو دعم تحقيق الإستراتيجية الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، بزيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة لقطاع تقنية المعلومات في السعودية والمنطقة





