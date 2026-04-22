السعودية تدين المخطط الإرهابي ضد الإمارات وتشيد بيقظة أجهزتها الأمنية

أدانت المملكة العربية السعودية المخطط الإرهابي الذي استهدف زعزعة أمن الإمارات، مؤكدة تضامنها التام مع أبوظبي ومساندتها لكافة الإجراءات الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا رسميا شديد اللهجة عبرت فيه عن إدانتها واستنكارها البالغ للمخطط الإرهابي الغاشم الذي كان يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار والمساس بالوحدة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأكدت المملكة في بيانها أن هذه المحاولات اليائسة لن تنال من عزم الإمارات في الحفاظ على مكتسباتها الوطنية، مشيدة في الوقت ذاته بالكفاءة العالية واليقظة الأمنية الفائقة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية الإماراتية، والتي أثبتت مرة أخرى قدرتها الكبيرة على رصد التهديدات وتفكيك التنظيمات الإرهابية قبل تنفيذ مآربها الإجرامية، مما يعكس العمل المؤسسي المحكم في حماية أمن المجتمع وضمان سلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه. وتضمن البيان تأكيد الرياض على وقوفها التام وتضامنها المطلق مع دولة الإمارات في كافة الخطوات والإجراءات الحازمة التي تتخذها لحماية أمنها القومي واستقرارها الداخلي. وأوضحت الخارجية السعودية أن المملكة تدعم بقوة جميع التدابير التي تهدف إلى مكافحة التطرف والإرهاب بمختلف صوره وأشكاله، مشددة على أن ظاهرة الإرهاب لا تعرف دينا أو حدودا، وتتطلب تكاتفا إقليميا ودوليا لتقويض أركانها وتجفيف منابع تمويلها الفكري والمادي. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الموقف السعودي يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والروابط الأخوية الراسخة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين، حيث يشكل أمن الإمارات جزءا لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية، وهو ما تجسده دائما المواقف المتبادلة في الظروف كافة. وفي سياق متصل، شدد مراقبون سياسيون على أن نجاح الأجهزة الأمنية في الإمارات في كشف هذه الشبكة قبل شروعها في تنفيذ مخططاتها الإجرامية يمثل صفعة قوية لقوى الظلام التي تحاول العبث بأمن المنطقة. إن التنسيق الأمني الوثيق وتبادل المعلومات بين دول مجلس التعاون الخليجي بات يشكل درعا واقيا ضد التحديات الأمنية المتزايدة، حيث أثبتت الأحداث الأخيرة أن اليقظة الأمنية هي الركيزة الأساسية للحفاظ على منجزات التنمية والازدهار التي حققتها دول الخليج العربي. وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار التزام المملكة بالعمل مع دولة الإمارات وباقي الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز السلم والأمن العالمي، ومواجهة الفكر المتطرف الذي يهدد قيم التسامح والتعايش السلمي، معتبرة أن هذه المخططات ما هي إلا محاولات بائسة لن تزيد الدول إلا إصرارا على مواجهة التحديات بكل حزم وقوة





السعودية الإمارات مكافحة الإرهاب الأمن الخليجي وزارة الخارجية

