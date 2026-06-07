السعودية تتيح للحجاج إنهاء إجراءات مغادرتهم لبلدانهم "ذاتياً"

تتيح السعودية للحجاج إنهاء إجراءات مغادرتهم لبلدانهم "ذاتياً".

تتيح السعودية للحجاج إنهاء إجراءات مغادرتهم لبلدانهم "ذاتياً". قدمت المديرية العامة للجوازات في السعودية تقنياتها الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات مغادرتهم إلى بلدانهم عبر جميع المنافذ الدولية (البرية، والجوية والبحرية) ومن بينها البوابات الإلكترونية في المطارات الدولية.

وتتيح تقنية البوابات الإلكترونية (E-gates) في المطارات، إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن "ذاتياً" من خلال مطابقة البيانات الحيوية في ثوانٍ معدودة، مما يعزز من انسيابية الحركة وتقليص فترات الانتظار في صالات الجوازات. وأداء مليون و707 آلاف و301 حاجّ وحاجَّة للمناسك، وصل منهم مليون و485 ألفاً و729 حاجّاً وحاجَّة عبر المنافذ الجوية، و54 ألفاً و429 براً، و6 آلاف و497 بحراً





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