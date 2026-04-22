السعودية نحو سيطرة قارية: 5 أندية في دوري النخبة الآسيوي

خمسة أندية سعودية تستعد للمشاركة في دوري النخبة الآسيوي الموسم المقبل، في خطوة تعزز مكانة الكرة السعودية على الصعيد القاري وتزيد من حدة المنافسة في الدوري المحلي.

تستعد الكرة السعودية لموسم استثنائي على الصعيد القاري، حيث تشير مصادر موثوقة إلى أن خمسة أندية سعودية ستشارك في دوري النخبة الآسيوي في الموسم المقبل.

هذا الإنجاز غير المسبوق سيشهد مشاركة أربعة أندية مباشرة في دور المجموعات، بينما سيخوض نادٍ خامس منافسات الملحق، بالإضافة إلى مقعد سادس في دوري أبطال آسيا 2. وتأتي هذه التطورات في ظل مناقشات الاتحاد الخليجي لكرة القدم لإضافة ناديين سعوديين إضافيين لدوري أبطال أندية الخليج، مما سيزيد من حدة المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يسعى الأندية جاهدة لحجز مقاعد في البطولات الخارجية.

ويواصل الاتحاد السعودي لكرة القدم جهوده الدؤوبة لإقناع الاتحاد الآسيوي بمنح السعودية خمسة مقاعد في دوري النخبة الآسيوي، وهو رقم تاريخي لم يسبق له مثيل. يأتي هذا في أعقاب قرار مرتقب من لجنة كرة القدم المحترفة في الاتحاد الآسيوي لاعتماد التوزيع الجديد لمقاعد بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، والذي يمنح السعودية واليابان الصدارة من حيث عدد المقاعد، بستة مقاعد لكل منهما.

ووفقًا للمقترح، ستحصل السعودية واليابان على ثلاثة مقاعد مباشرة في بطولة النخبة، بالإضافة إلى مقعدين إضافيين عبر الملحق، ومقعد مباشر واحد في دوري أبطال آسيا 2. وتشمل خطة التوزيع الجديدة أيضًا الإمارات وكوريا الجنوبية بخمسة مقاعد لكل منهما، وقطر وتايلاند بأربعة مقاعد، وإيران والصين بثلاثة مقاعد، وأوزبكستان وأستراليا بثلاثة مقاعد، والعراق وماليزيا بمقعدين، والأردن وفيتنام بمقعدين. هذا التوزيع يعكس التطور الكبير الذي تشهده الكرة السعودية، ويؤكد على مكانتها المتنامية في القارة الآسيوية.

وفي سياق متصل، كشف تقرير صادر عن مرصد «سي آي إي إس» لكرة القدم عن قوة وكالات اللاعبين على مستوى العالم، بينما أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارات انضباطية جديدة في نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026. كما طالب نادي شباب الأهلي الإماراتي بإعادة مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، وأبدى مدرب النصر، خورخي خيسوس، رضاه عن تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دوري النخبة الآسيوي كرة القدم السعودية الاتحاد الآسيوي دوري أبطال آسيا المنافسة القارية

United States Latest News, United States Headlines