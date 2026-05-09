السعودية تستعد لاستضافة نسخة تاريخية من كأس آسيا 2027 وسط تطلعات قارية واسعة

تفاصيل مراسم قرعة كأس آسيا 2027 في الدرعية وتصريحات الشيخ سلمان بن إبراهيم حول طموحات الاتحاد الآسيوي وأهداف المنتخب السعودي في البطولة.

في مشهد يمزج بين عراقة الماضي وطموحات المستقبل، احتضن قصر سلوى التاريخي في منطقة الدرعية العريقة مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 ، وهي البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخها.

وقد أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن هذه النسخة من البطولة ستكون استثنائية بكل المقاييس، حيث لا تهدف فقط إلى التنافس على اللقب، بل تسعى لتكون منصة مثالية لإبراز التطور المتنامي والقفزات النوعية التي شهدتها كرة القدم الآسيوية في السنوات الأخيرة. وأوضح الشيخ سلمان أن هذه البطولة تأتي في وقت تشهد فيه القارة طفرة كروية غير مسبوقة، تعكس الاتساع التاريخي لشعبية اللعبة وقاعدتها الجماهيرية العريضة، مشدداً على أن الاتحاد الآسيوي يعمل بجد لمواكبة هذا التطور من خلال تعزيز التعاون الوثيق مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لضمان تقديم مستوى فني يليق بمكانة القارة على الساحة الدولية.

وفي سياق متصل، أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بالدعم اللامحدود والسخي الذي قدمته الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية لضمان نجاح حفل القرعة، موجهاً شكره الخاص إلى وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بالإضافة إلى اللجنة المنظمة المحلية. وأشار إلى أن التناغم الكبير الذي ظهر في تنظيم هذا الحدث يعكس مدى التنسيق العالي والرؤية المشتركة بين الاتحاد القاري والجهات المختصة في المملكة لإخراج البطولة بصورة تليق بعظمة الكرة الآسيوية.

وقد كشف الشيخ سلمان عن إجراء تطويرات شاملة على نظام البطولة، حيث تم رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخباً، مع اعتماد معايير تنظيمية عالمية صارمة لضمان تقديم منتج كروي متميز يجلب الفخر لجميع شعوب القارة. وأبدى ثقته الكاملة في قدرة المملكة على تهيئة البيئة المثالية لاستضافة الحدث، مستنداً إلى ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية فائقة الجودة وخبرات تنظيمية تراكمية مذهلة، مؤكداً أن العمل مستمر على قدم وساق لتكون نسخة 2027 هي الأفضل والأنجح في تاريخ كأس آسيا.

وعلى صعيد الاستعدادات الفنية، فقد وقع المنتخب السعودي المضيف في مجموعة عربية خالصة، مما يضفي طابعاً من الحماس والندية على المنافسات الأولية. ومن جانبه، صرح المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، بأن سقف طموحات الأخضر في هذه البطولة مرتفع للغاية، حيث يتمثل الهدف الأساسي في الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب على أرضه وأمام جماهيره. وأكد دونيس أن التركيز ينصب حالياً على تطوير أداء اللاعبين ورفع الجاهزية الفنية والبدنية للوصول إلى أعلى المستويات.

وفيما يخص المشهد العام للكرة الآسيوية، أشار الشيخ سلمان بن إبراهيم إلى أن آسيا باتت اليوم رقماً صعباً ومنافساً قوياً في عالم كرة القدم، مستشهداً بمشاركة تسع منتخبات آسيوية في نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما يعتبر حجر الزاوية في عملية التطور الفني الملموسة. وختاماً، أعرب عن تطلعه لرؤية المنتخبات المشاركة تقدم كرة قدم ممتعة تعكس الطموحات الكبيرة للجماهير الآسيوية وتترجم التطور الفني الذي وصلت إليه القارة في مختلف مستوياتها، مما يجعل من كأس آسيا 2027 حدثاً رياضياً عالمياً بامتياز يرسخ مكانة السعودية كوجهة رائدة للرياضة العالمية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس آسيا 2027 السعودية الاتحاد الآسيوي كرة القدم الدرعية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الموعد والقناة الناقلة لقرعة كأس آسيا 2027 اليومتتجه الأنظار إلى مدينة الدرعية السعودية لمتابعة قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة لأول مرة في تاريخها.

Read more »

انتخاب السعودية بالإجماع لعضوية لجنة الأمم المتحدة لتسخير العلم والتقنية لأغراض التنميةانتخب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة (ECOSOC) المملكة لعضوية لجنة تسخير العلم والتقنية لأغراض التنمية (CSTD) للفترة من عام 2027 حتى

Read more »

استعدادات السعودية المكثفة لاستضافة كأس الأمم الآسيوية 2027 والمعايير الصارمة للاتحاد القاريتفاصيل شاملة حول تجهيزات المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027، بما في ذلك معايير الملاعب والفنادق والعقوبات المالية للمخالفين.

Read more »

Saudi Arabia's 19th AFC Asian Cup: Kakuma Member of Emerging Team Wins 6.4m Euro DrawKakuma Member NAME from Riyadh has won the 6.4m Euro lottery in the final draw of the 2027 AFC Asian Cup held in Diriyah, Saudi Arabia.

Read more »

حصاد الرياضة العالمية: تألق يانيك سينر في روما وتفاصيل قرعة كأس آسيا 2027تقرير رياضي شامل يستعرض انتصارات يانيك سينر في بطولة روما المفتوحة للتنس، وتفاصيل المجموعات والقرعة التاريخية لكأس آسيا 2027 في السعودية.

Read more »

مصر تستهدف تحصيل ضرائب ضخمة من البيرةتستهدف السلطات المصرية تحصيل نحو 6.38 مليار جنيه كحصيلة ضريبية ورسوم من قطاع مشروبات البيرة الكحولية وغير الكحولية خلال العام المالي 2026/2027 بزيادة نحو 33% مقارنة بالعام الجاري.

Read more »