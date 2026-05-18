السعودية تعيد صياغة مفهوم المدينة وتعمل على بناء مدن المستقبل

وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل تحدث عن جهود المملكة في تطوير المدن وتصحيح مفهومها، مع التركيز على جودة الحياة والاستدامة وجودة الحياة، وذلك خلال ترؤسه وفد السعودية في الاجتماع الرئاسي للدول المشاركة في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر في باكو.

الخميس، 18 مايو 2026 14:30 قال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل إن المملكة لا تعمل على تطوير المدن فحسب، بل تعيد صياغة مفهوم المدينة نفسها، عبر تبني نماذج حضرية حديثة توازن بين التنمية الاقتصادية و الاستدامة و جودة الحياة .

أكد الحقيل أن السعودية تشهد تحولًا حضريًا غير مسبوق تقوده رؤية 2030، جعل من جودة الحياة والاستدامة محورين رئيسيين في التنمية الحضرية، بما يسهم في بناء مدن أكثر شمولية واستدامة وارتباطًا بالإنسان. أكد أن المملكة حققت منجزات نوعية في القطاع الحضري والإسكاني، من أبرزها ارتفاع نسبة تملك المساكن إلى أكثر من 66%، إلى جانب توفير حلول وبرامج سكنية وتنموية استفاد منها أكثر من مليون أسرة.

شار إلى أن المملكة وضعت الإنسان في قلب التنمية الحضرية، من خلال تعزيز الوصولية الحضرية وإعادة تصميم المدن لتكون أكثر حيوية وأمانًا وجودةً للحياة، إضافة إلى إطلاق 19 طرازًا معماريًا يعكس الهوية العمرانية السعودية ويحافظ على الطابع الثقافي للمدن مع مواكبة التطور الحضري الحديث. أكد أن المملكة تمضي قدمًا في بناء مدن المستقبل عبر تبني مفاهيم المدن الذكية والاستفادة من التقنيات والبيانات المتقدمة، مبينًا أن أكثر من 8 مدن سعودية سُجلت ضمن مؤشر IMD للمدن الذكية، فيما انضمت 16 مدينة سعودية إلى مبادرة المدن الصحية.

أكد على أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات والمعرفة لبناء مدن أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدًا أن تجربة المملكة في التنمية الحضرية تمثل نموذجًا متقدمًا يرتكز على الإنسان والهوية والاستدامة. يُذكر أن المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر يُعد أحد أبرز المحافل الدولية المعنية بمستقبل المدن والتنمية الحضرية المستدامة، ويجمع قادة الحكومات والمنظمات الدولية وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم؛ لمناقشة التحديات والحلول المرتبطة بالتخطيط الحضري والتنمية المستدامة





aleqtisadiah / 🏆 20. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

السعودية البلديات والإسكان ماجد الحقيل المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر باكو الرؤية 2030 مدن المستقبل مدن الذكية مدن الصحية تطوير المدن تصحيح مفهوم المدينة جودة الحياة الاستدامة

United States Latest News, United States Headlines