السعودية ترقي 327 عضواً في النيابة العامة وتصدر تأشيرات العمرة

أمر ملكي بترقية 327 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية، بالتزامن مع بدء إصدار تأشيرات العمرة بعد موسم الحج.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بترقية 327 عضواً من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية. وعبّر الدكتور خالد اليوسف، النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة ، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تحظى به النيابة العامة من دعم كريم وعناية متواصلة تعكس حرص القيادة على تعزيز مرفق النيابة العامة وتمكين الكفاءات القضائية من أداء رسالتها السامية.

وأكد أن الثقة الملكية تمثل مصدر فخر واعتزاز لمنسوبي النيابة العامة ودافعاً لمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة ويعزز حماية الحقوق وصون الحريات وترسيخ مقتضيات العدالة استناداً إلى الأنظمة النافذة والمبادئ القضائية المستقرة. وفي سياق متصل، بدأت السعودية إصدار تأشيرات العمرة تزامناً مع مغادرة قوافل الحجيج منطقة مكة المكرمة نحو بلدانهم بعد أداء فريضة الحج.

وأتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية إصدار التصاريح للمعتمرين من خارج السعودية عبر منصة نسك الرقمية الموحدة التي تقدم للمستخدمين إمكانية الحجز وإصدار التأشيرة والتصاريح بيسر إلى جانب باقة متنوعة من الخدمات الرقمية الداعمة لتجربة المعتمر. وتأتي هذه الخطوة في إطار جاهزية المملكة المبكرة لاستقبال المعتمرين من مختلف دول العالم بعد نجاح استثنائي لموسم حج شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات التي مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وشهدت المنافذ السعودية توافد الحجاج المغادرين إلى بلدانهم في إطار خطط تفويج وضعت في وقت مبكر لتقديم أفضل الخدمات لهم على نهج الحفاوة التي استقبلوا بها. وأنهت جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام بكل يسر وسهولة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية مشيرة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم مناسك الحج. وتتجه أنظار المعتمرين الآن إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبالهم في أجواء إيمانية مهيأة بأعلى معايير الخدمة والرعاية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

النيابة العامة ترقيات تأشيرات العمرة الحج السعودية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أمر ملكي بترقية 327 عضوًا في النيابة العامةأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بترقية 327 عضوا من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية. وعبّر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد...

Read more »

قيادة البحرين تهنئ الملك سلمان وولي العهد بنجاح موسم حج 1447هـهنأت قيادة البحرين الملك سلمان وولي العهد على نجاح موسم حج 1447هـ، ثمّم نائب أمير مكة المكرمة بتسليم كسوة الكعبة للولي، وأقيم حفل استقبال لكبار الشخصيات الإسلامية. كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا بترقية 327 عضوًا في النيابة العامة، وأعرب النائب العام عن شكره للدعم الملكي المتواصل

Read more »

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بترقية 327 عضواً في النيابة العامةأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية (327) عضواً من...

Read more »

أمر ملكي بترقية 327 عضوًا في النيابة العامة السعوديةأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية 327 عضوًا من أعضاء النيابة العامة في مختلف المراتب القضائية، مما يعكس الدعم المستمر للقيادة الرشيدة للمؤسسات القضائية وحرصها على تعزيز كفاءة منسوبيها.

Read more »