السعودية تتحول إلى نموذج وطني رقمي حديث في خدمات حجاج الخارج بعد 3 قرون من الاحتكار التقليدي

بعد مرور 3 قرون من الاحتكار التقليدي لمنظومة خدمات حجاج الخارج، استطاعت السعودية قبل 4 أعوام كسر النموذج، والتحول من الاعتماد على نموذج يقتصر على 9 كيانات فقط، إلى نموذج وطني رقمي حديث. وأعادت السعودية بناء المنظومة عبر نموذج قائم على التنافسية والشفافية ورفع كفاءة الخدمات، بما يعزز تجربة ضيوف الرحمن ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم وفق أعلى المعايير العالمية.

بعد مرور 3 قرون من الاحتكار التقليدي ل منظومة خدمات حجاج الخارج ، استطاعت السعودية قبل 4 أعوام كسر النموذج، و التحول من الاعتماد على نموذج يقتصر على 9 كيانا ت فقط، إلى نموذج وطني رقمي حديث .

وأعادت السعودية بناء المنظومة عبر نموذج قائم على التنافسية والشفافية ورفع كفاءة الخدمات، بما يعزز تجربة ضيوف الرحمن ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم وفق أعلى المعايير العالمية. ويعد ذلك من أبرز الإصلاحات التنموية في قطاع الحج والعمرة الرامية إلى تعزيز التميز الخدمي، الرقمنة، وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث أصبحت خدمات الحجاج أكثر احترافية وجودة





aleqtisadiah / 🏆 20. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

السعودية منظومة خدمات حجاج الخارج نموذج وطني رقمي حديث التحول من الاعتماد على نموذج يقتصر على 9 كيانا إصلاحات التنموية في قطاع الحج والعمرة التميز الخدمي الرقمنة تنويع الاقتصاد الوطني جودة الخدمات المقدمة احترافية الخدمات منصة نسك

United States Latest News, United States Headlines