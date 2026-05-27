السعودية تعزز التنسيق الأمني وتقديم الدعم الإقليمي واللقاءات الدبلوماسية

استعرض وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود التنسيق الأمني مع الكويت ولبنان والعراق وباكستان، فيما قدمت السعودية دعماً عاجلاً لليمن بـ150 مليون دولار، ووصل وزير الخارجية إلى قبرص لحضور اجتماع الاتحاد الأوروبي.

في إطار جهودها الإقليمية والدبلوماسية، استعرض الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، التنسيق القائم بين المملكة وكل من الكويت ولبنان والعراق وباكستان في المجالات الأمنية.

جاء ذلك خلال استقباله كلاً من الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، ووزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، ووزير الداخلية العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ووزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي، وذلك بمقر الوزارة في مكة المكرمة. جرى خلال اللقاءات بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وثمن الضيوف الجهود الكبيرة المتواصلة التي تبذلها السعودية في تنظيم موسم الحج، وما تقدمه من خدمات متكاملة وتسهيلات متطورة وتقنيات حديثة تسهم في تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

حضر الاستقبالات من الجانب السعودي الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، والدكتور هشام الفالح مساعد الوزير، واللواء خالد العروان مدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث، وأحمد العيسى مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي. وفي سياق متصل، قدمت السعودية دعماً عاجلاً بمشتقات نفطية تبلغ قيمتها 150 مليون دولار، لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت في مختلف محافظات اليمن.

جاءت هذه الخطوة امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة من الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع. يأتي الدعم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تعزيزاً لاستقرار منظومة الكهرباء، وتحسين استمرارية الخدمات الأساسية، والتخفيف من معاناة اليمنيين، بما ينعكس على تعزيز الخدمات الحيوية ودعم الأنشطة الاقتصادية والتنموية.

وأوضح سفير السعودية لدى اليمن المشرف العام على البرنامج محمد آل جابر، أن هذا الدعم امتداد لنهج المملكة الراسخ في مساندة الشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ويسهم في استقرار خدمات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن. على الصعيد الدبلوماسي، وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إلى مدينة ليماسول القبرصية، للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، الذي يناقش عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يعقد الأمير فيصل بن فرحان عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع؛ لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حيال مختلف التحديات الراهنة. تأتي هذه المشاركة في إطار حرص المملكة على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وتواصل السعودية بذلك دورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الشراكات الدولية في مختلف المجالات الأمنية والتنموية والدبلوماسية





