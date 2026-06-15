السعودية ترحب بال اتفاق أمريكي إيراني لوقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات دائمة

وزارة الخارجية السعودية تعبر عن ترحيبها بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية خلال 60 يومًا، وتثمن جهود وساطة باكستان وقطر، وتؤكد على أهمية أمن مضيق هرمز والسلام الإقليمي.

أعلنت وزارة الخارجية السعودية ترحيب المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية ال إيران ية لوقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية مدتها 60 يومًا تهدف إلى اتفاق دائم.

وأشادت المملكة بالدور الوسيط الذي performedته كل من باكستان وقطر، وثمنت استجابة الطرفين لهذه الجهود. كما أكدت على ضرورة إعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل 28 فبراير، معربة عن تطلعها لسلام إقليمي ودولي يعزز الاستقرار ويحترم المصالح الأمنية لدول المنطقة ومبدأ السيادة. وتعد هذه الخطوة تطوراً ملحوظاً في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى نزع فتيل التوترات في المنطقة، حيث يُتوقع أن تساهم في خفض التصعيد وفتح صفحة جديدة من التعاون بين الأطراف المعنية





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السعودية الولايات المتحدة إيران مفاوضات مضيق هرمز

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