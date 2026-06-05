السعودية: دبلوماسية نشطة وبرنامج حماية للمبلغين

السعودية تجري اتصالات مع لبنان والكويت ومصر وكوريا الجنوبية، وتطلق برنامجاً لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا لتعزيز الأمن والعدالة.

شهدت الساحة السياسية السعودية نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً ولافتاً خلال الأيام الأخيرة، تجسد في اتصالات هاتفية رفيعة المستوى بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقادة دول عربية، وفي مقدمتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون، حيث تم بحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

وأكد الجانبان خلال الاتصال، الذي جرى الجمعة، على أهمية المساعي الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الدول العربية. كما تطرق البحث إلى العلاقات الثنائية بين السعودية ولبنان وسبل تعزيزها، مما يعكس حرص الرياض على دعم الأشقاء وتثبيت دعائم السلام في المنطقة. وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالات مع نظرائه في كل من الكويت ومصر وكوريا الجنوبية، ناقش خلالها المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

فمع الكويت، تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتشاور المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومع مصر، تم بحث الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار. أما مع كوريا الجنوبية، فقد تم تبادل الرسائل الخطية بشأن العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وتأتي هذه الاتصالات ضمن إطار سياسة السعودية الخارجية القائمة على الحوار والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.

وعلى الصعيد الداخلي، أطلقت المملكة العربية السعودية برنامجا شاملا لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بهدف تأمين سلامتهم وحماية حقوقهم. يتضمن البرنامج، الذي بدأ العمل به الجمعة، إنشاء إدارة خاصة تابعة للنائب العام، تتكون من رئيس ونائب وعضوين من النيابة العامة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وتقوم هذه الإدارة بمهام متعددة، منها تلقي طلبات الحماية وتقييم المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إخفاء هوية المشمولين بالحماية ومراقبة وسائل اتصالهم لحمايتهم من أي أذى. ويشمل البرنامج أيضا تقديم المساعدة القانونية والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان استمرار الحماية وفقا لأحكام النظام، مما يعكس التزام السعودية بحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون. هذا وقد نصت اللائحة التنفيذية للبرنامج على إجراءات صارمة للحفاظ على سرية بيانات المشمولين، ومنها إخفاء أسماء الشهود في الأحكام القضائية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

كما تشمل اللائحة آليات للرجوع بالتكاليف التي تتحملها الدولة لعلاج أي ضرر يلحق بالمشمولين على من تسبب في ذلك، بالإضافة إلى وضع تصنيف دقيق للأخطار التي قد يتعرضون لها. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السعودية المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، وذلك من خلال توفير بيئة آمنة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا للإبلاغ عن المخالفات دون خوف من الانتقام.

ويعكس البرنامج تطور المنظومة القانونية في المملكة وحرصها على مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية الفئات التي تساهم في تحقيق العدالة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات الدبلوماسية والقانونية تأتي ضمن استراتيجية أوسع للمملكة العربية السعودية تهدف إلى تعزيز دورها الإقليمي والدولي، ودعم الاستقرار في المنطقة، وحماية مقدراتها ومكتسباتها. وتؤكد هذه التطورات على التزام السعودية بمسؤولياتها العربية والإسلامية، وسعيها الدؤوب لتحقيق الأمن والتنمية لشعبها وللأمة العربية بأسرها.

ومع استمرار هذه الجهود، يبقى الأمل معقودا على أن تسهم هذه السياسات في بناء مستقبل أكثر إشراقا للمنطقة





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