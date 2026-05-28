السعودية تقدم خدمات متكاملة للحجاج في عيد الأضحى

شهدت السعودية منذ أول أيام عيد الأضحى تنظيم فعاليات وخدمات متكاملة للحجاج، بمشاركة آلاف المتطوعين وتوزيع ملايين الأمتار المكعبة من المياه، واستقبال أكثر من مليون اتصال عبر مركز الصحة الموحد، مع جاهزية قصوى للهلال الأحمر ومنشأة الجمرات، في أجواء إيمانية تعبق بالسكينة.

شهدت المملكة العربية السعودية منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك تنظيم فعاليات وخدمات متكاملة للحجاج الذين يواصلون أداء مناسك الحج في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر منى المهنئين بالعيد من الأمراء والعلماء والمشايخ وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوزراء وقادة القطاعات العسكرية والأسرة الكشفية المشاركة في حج هذا العام. وألقى ولي العهد كلمة هنأ فيها المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام بهذه المناسبة المباركة، معبراً عن الشكر لله على ما خص به بلاد المملكة من شرف العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة قاصديها.

وعلى مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، أعلنت وزارة البلديات والإسكان مشاركة أكثر من 17 ألف متطوع ومتطوعة حتى الخميس في خدمة الحجاج، وذلك لدعم الجهود الميدانية والخدمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمنافذ المؤدية إليها. كما أعلنت شركة المياه الوطنية توزيع أكثر من 773 ألف متر مكعب من المياه في مكة والمشاعر خلال اليوم الأول من عيد الأضحى، ضمن خططها التشغيلية لخدمة الحجاج في موسم 1447هـ.

وبدورها كشفت وزارة الصحة عن استقبال مركز الاتصال الموحد 937 أكثر من مليون اتصال بسبع لغات منذ بداية الموسم وحتى أول أيام الأضحى، ضمن منظومة تشغيلية تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات الحجاج الصحية والاستفسارات. أما هيئة الهلال الأحمر السعودي فرفعت جاهزيتها التشغيلية إلى الدرجة القصوى تزامناً مع العيد، عبر انتشار ميداني مكثف في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتقديم الخدمات الإسعافية خلال ذروة الحركة المصاحبة لأداء مناسك رمي الجمرات وطواف الإفاضة.

وفي مشعر منى، أكدت شركة كدانة للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات التي تستضيف الحجاج حالياً. وتدير المنشأة الحشود عبر بنية تحتية متكاملة تشمل 11 مبنى للسلالم الكهربائية و10 أنفاق حيوية، ما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة بين الطوابق والمسارات المختلفة. وتشمل الأعمال تجهيز وصيانة 340 سلماً كهربائياً، وتفعيل 682 كاميرا مراقبة مرتبطة بغرف العمليات لإدارة الكثافات البشرية بشكل لحظي، إلى جانب تخصيص 228 عربة غولف لدعم التنقلات اللوجستية والحالات الطارئة.

وفي أجواء إيمانية تفيض بالسكينة، استقبل المسجد الحرام في يوم النحر جموع الحجاج القادمين لأداء طواف الإفاضة، بروائح الورد والبخور التي امتزجت بأصوات التلبية والتكبير. وعند وصول الحاج إلى محيط المسجد، تستقبله الفرق الميدانية المنتشرة في الممرات والساحات لترشده وتوجهه إلى المسارات المناسبة وفقاً لكثافة الحركة، مع تقديم المساندة والإجابة عن استفساراته. ولخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، تتوفر خدمات التنقل بالعربات الكهربائية واليدوية عبر نقاط مخصصة.

وبعد إتمام السعي، يستفيد الحاج من خدمات التحلل من النسك عبر مواقع مجهزة وفق معايير تنظيمية وصحية دقيقة. وفي يوم الخميس بدأ الحجاج أول أيام التشريق الثلاثة، حيث يرمون الجمرات في مشعر منى، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع. وكانت السعودية قد أعلنت الثلاثاء أن إجمالي حجاج موسم 1447هـ بلغ مليونا و707 آلاف و301 حاج، منهم مليون و546 ألفا و655 حاجاً من خارج البلاد من 165 جنسية، و160 ألفا و646 حاجاً من الداخل.

ويأتي هذا العدد مقارنة بمليون و673 ألف حاج في الموسم الماضي، وأكثر من مليون و833 ألف حاج في عام 2024. وتستمر الجهود السعودية في تقديم أفضل الخدمات للحجاج، تجسيداً لرسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما





