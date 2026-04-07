السعودية تتصدى لهجمات وتؤكد التزامها الإنساني

الدفاعات الجوية السعودية تعترض صواريخ وطائرات مسيرة، وجهود إنسانية سعودية عالمية، وباكستان تجدد دعمها للمملكة.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن تصدي الدفاعات الجوية لخمسة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية فجر الأربعاء، وذلك بعد تصديها لـ11 صاروخًا باليستيًا واعتراض 22 طائرة مسيّرة في اليوم السابق. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير هذه الصواريخ. في سياق متصل، أعربت دول الخليج عن أسفها لرفض مجلس الأمن قرارًا بشأن مضيق هرمز، في حين جددت باكستان تأكيدها على دعم السعودية في مواجهة الهجمات.

في خطوة أخرى، بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيرته النمساوية، بياته ماينل رايزنغر، مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها.\من جهة أخرى، استعرضت السعودية نموذجًا مشرّفًا لجهودها الإنسانية من خلال تنفيذ 2.247 مشروعًا تنمويًا وإنسانيًا وتطوعيًا في قطاع الصحة حول العالم، بقيمة تجاوزت 6 مليارات و488 مليون دولار أميركي. وشملت هذه المشاريع 1.953 مشروعًا إنسانيًا وتطوعيًا قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بقيمة تجاوزت مليارين و259 مليون دولار. تهدف هذه الجهود إلى تقديم الرعاية الصحية للمحتاجين والمتضررين بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو لونهم، مما يعكس التزام المملكة بالإنسانية. كما أسهم مركز الملك سلمان في دعم القطاعات الصحية الدولية خلال جائحة كورونا، وقدم مشاريع نوعية مثل برامج الأطراف الصناعية في اليمن وسوريا، وبرامج لمكافحة العمى وأمراض القلب، بالإضافة إلى دعم المتضررين من الزلازل.\في سياق آخر، جدد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، تأكيد بلاده على وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها معها في مواجهة الهجمات الإيرانية، مشيدًا بضبط النفس الذي أظهرته السعودية. كما بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس الوزراء الباكستاني تطورات الأوضاع في المنطقة. من جانب آخر، أكد المركز السعودي للأرصاد عدم وجود مؤشرات مناخية تدل على صيف مبكر في البلاد، مشيرًا إلى أن الأنماط الجوية الحالية تتماشى مع المعدلات الموسمية المعتادة. بالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاع الثقافة في المملكة تطورات ملحوظة، حيث يهدف متحف جديد إلى استعراض تاريخ النفط السعودي بسردية فنية مبتكرة





