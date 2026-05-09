السعودية تحافظ على نمو اقتصادها تحسّبياً للأ tartalmazó الحرب والامتياز في جذب الاستثمارات للعالمية

تشير المؤشرات والتحليلات والبيانات الرسمية إلى أن الاقتصاد السعودي يتحسن بشكل ملموس رغم التحديات التي تواجهه من حرب بين الولايات المتحدة وإيران وأضرار إغلاق مضيق هرمز وعلى خلفية ذلك، تعمل السعودية على زيادة جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال والقيام باصلاحات اقتصادية درامية

تدل كل المؤشرات وتحليلات خبراء ال اقتصاد والمعلومات التي تصدرها الأجهزة الرسمية على أن ال اقتصاد الوطني السعودي بخير وأنه يحقق نمواً ملموساً، على رغم تأثيرات ال حرب التي تخوضها الولايات المتحدة لإيران منذ 28 فبراير الماضي.

وقد كان نجاح الدفاعات الجوية السعودية في إحباط الهجمات الصاروخية والمسيّرات الإيرانية عاملاً رئيسياً في طمأنة المواطنين والمقيمين إلى قدرة المملكة على حمايتهم، وحماية الاقتصاد والمشاريع الضخمة. والسعودية تفتح أمل كبير في أن تسفر المفاوضات الدائرة في إسلام آباد بين ممثلي واشنطن وطهران عن اتفاق سلام يضع حداً للحرب الراهنة وزّام إيران بالتخلي عن التقدم في برنامجها النووي، وعن سياسة نشر النفوذ والهيمنة الإيرانية من خلال الميليشيات التي تروع عدداً من بلدان المنطقة.

وما يزيد نطاق التفاؤل بمستقبل قريب يشهد عودة النشاط الاقتصادي والتجاري إلى حيويته السابقة لاندلاع الحرب، أن السعودية تواصل التقدم في تنفيذ مشروعاتها الضخمة وفقاً لما نصت عليه رؤية السعودية 2030. وهي مشاريع تتوزع في أرجاء المملكة بشكل متوازن ومضمون النتائج.

ويأتي ذلك مصداقاً للعمل الدؤوب الذي ظل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يبذله بلا كلل طوال الأعوام السابقة للاستثمار في قدرات القوات المسلحة السعودية، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة حتى وصلت المملكة إلى هذا المستوى العظيم من الذود عن ترابها السيادي، وسلامة مواطنيها، وتوفير فرص التوظيف في جميع القطاعات لأبنائها وبناتها





