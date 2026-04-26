السديس يؤكد على ضرورة الالتزام بتصريح الحج ويتدشن الخطة التشغيلية لموسم الحج بالمسجد النبوي

أطلق الشيخ السديس الخطة التشغيلية لموسم حج 1447هـ بالمسجد النبوي، مؤكدًا على أهمية الالتزام بتصريح الحج وحفظ سلامة الحجاج، وتفقد الاستعدادات الجارية وتدشين مبادرات نوعية لتعزيز الخدمات الدينية.

أكد معالي رئيس الشؤون ال ديني ة بالمسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على الأهمية القصوى للالتزام ب تصريح الحج ، مشيرًا إلى أنه ضرورة حتمية لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية السامية وحفظ سلامة وأمن الحجاج والمعتمرين.

جاء ذلك خلال تدشينه للخطة التشغيلية لموسم حج العام 1447هـ بالمسجد النبوي الشريف، والتي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات الدينية للزوار والمعتمرين، وتوفير بيئة إيمانية آمنة ومريحة لهم. وتفقد معاليه خلال جولة ميدانية شاملة الاستعدادات الجارية في المسجد النبوي، واطلع على جاهزية مختلف الوكالات والإدارات التابعة للشؤون الدينية، وتقييم مستوى التنسيق والتكامل بين الخدمات الإرشادية والعلمية والتوعوية المقدمة.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل جميع العاملين، مؤكدًا على أهمية الاستعداد المبكر والتكامل التام بين جميع الجهات المعنية لضمان تقديم تجربة إيمانية غنية ومثرية للحجاج، تساعدهم على أداء مناسكهم في أجواء من السكينة والطمأنينة والخشوع. وتضمنت الخطة التشغيلية إطلاق مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات النوعية التي تهدف إلى إثراء رحلة الزائر على المستويين العلمي والإيماني. وتشمل هذه المبادرات توسيع نطاق خدمات الترجمة لتشمل لغات إضافية، وتكثيف الدروس العلمية والمحاضرات التوعوية التي تثري معارف الحجاج وتعمق فهمهم للدين الإسلامي الحنيف.

كما تهدف الخطة إلى تعزيز رسالة الحرمين الشريفين القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح، من خلال توظيف أحدث التقنيات والوسائل الإعلامية الحديثة لنشر هذه الرسالة السامية. ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير كافة السبل التي تضمن لهم أداء مناسك الحج والعمرة بسهولة ويسر. وتولي المملكة اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية للمسجد النبوي وتحديث الخدمات المقدمة فيه، وذلك حرصًا منها على توفير بيئة مريحة وآمنة للحجاج والمعتمرين.

وأوضح الشيخ السديس أن الخطة التشغيلية تعتمد على منظومة متكاملة وشاملة تجمع بين العمل الميداني الدقيق، والاستفادة من التقنيات الحديثة، والبرامج التوعوية الفعالة. وأشار إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الدينية المقدمة للحجاج والمعتمرين، ورفع مستوى رضاهم، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، ويحقق أهدافها في خدمة ضيوف الرحمن وزائري المسجد النبوي.

وأكد معاليه أن الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى دائمًا إلى تطوير خدماتها وتحسينها، من خلال الاستماع إلى ملاحظات الحجاج والمعتمرين، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات الدينية. وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالحج والعمرة، لضمان تقديم خدمات متكاملة ومتميزة للحجاج، وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمن لهم. كما دعا معاليه الحجاج إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، والتعاون معها، لضمان سير الحج بسهولة ويسر، وتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الفريضة العظيمة





almowatennet / 🏆 15. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حج السديس المسجد النبوي الخطة التشغيلية تصريح الحج

United States Latest News, United States Headlines

