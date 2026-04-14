تأهل السد والأهلي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يحذر السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة من الاعتماد على الدعم الخارجي.

صرح السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة، نواف سلام ، بأن كل من لجأ إلى الدعم الخارجي ووجد نفسه أسير لعبة أكبر منه قد ارتكب خطأً. وأكد سلام على أن الجنوب لن يترك مرة أخرى، في إشارة إلى الأحداث التاريخية التي شهدها لبنان.

في سياق متصل، تأهل نادي السد القطري إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه المثير على الهلال السعودي بركلات الترجيح. انتهت المباراة في وقتها الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، في مباراة مثيرة شهدت تقلبات في النتيجة. افتتح الهلال التسجيل عن طريق اللاعب سيرجي سافيتش في الدقيقة 29، ثم تعادل السد عن طريق كلاودينيو في الدقيقة 36. في الشوط الثاني، سجل للهلال سالم الدوسري وليوناردو، بينما سجل للسد رافا موخيكا وروبرتو فيرمينو. المباراة اتجهت بعد ذلك إلى الأشواط الإضافية، التي لم تشهد جديداً على مستوى النتيجة، فاحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للسد القطري.

من جهة أخرى، تأهل الأهلي السعودي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة أيضاً، بفضل هدف قاتل سجله النجم الجزائري رياض محرز في الشوط الإضافي من مباراتهم ضد الدحيل القطري. المباراة التي جمعت الفريقين شهدت منافسة قوية، وتمكن الأهلي من حسم التأهل بفضل تألق محرز. يعكس هذا التأهل، وتأهل السد القطري، قوة المنافسة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويثير حماس الجماهير لمتابعة باقي مباريات البطولة. هذه النتائج تعزز من مكانة الأندية الخليجية في كرة القدم الآسيوية، وتبرز مستوى التنافسية المرتفع في هذه البطولة.

في خضم الأحداث الرياضية المثيرة، تظهر تصريحات السفير اللبناني نواف سلام أهمية الوحدة الوطنية وعدم الاعتماد على القوى الخارجية. رسالة سلام تحمل في طياتها تحذيراً من تكرار الأخطاء التاريخية، وتدعو إلى التماسك الداخلي كسبيل لتحقيق الاستقرار والازدهار. هذه التصريحات تتزامن مع التطورات السياسية في المنطقة، وتلقي الضوء على التحديات التي تواجهها الدول في سعيها لتحقيق الأمن والسلام. كما تسلط الضوء على أهمية الدبلوماسية في حل النزاعات، وتعزيز العلاقات بين الدول. وبعيداً عن السياسة، يترقب عشاق كرة القدم الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية، آملين في مباريات أكثر إثارة ومنافسة، ومتابعة أداء الفرق المتأهلة لتحقيق حلم الفوز باللقب القاري





