السد يتوج بطلاً للدوري القطري لكرة القدم

حقق نادي السد الفوز بلقب الدوري القطري لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة عشرة في تاريخه، بعد فوزه المثير على الشمال في الجولة الأخيرة من المسابقة. وشهدت الجولة أيضاً نتائج أخرى مهمة في صراع الهبوط والمنافسة على المراكز المتقدمة.

رفع السد رصيده إلى 45 نقطة متقدماً بفارق 5 نقاط عن الشمال الوصيف. وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث افتتح أكرم عفيف التسجيل للسد، ثم أضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثاني، قبل أن يتمكن الشمال من تقليص الفارق عن طريق بغداد بونجاح، لكن باولو أوتافيو أعاد الفارق إلى هدفين. وفي النهاية، قلص الشمال الفارق مرة أخرى عن طريق ركلة جزاء، لكن السد تمكن من الحفاظ على تقدمه والفوز بالمباراة.

في مباريات أخرى، فاز الأهلي على أم صلال برباعية نظيفة، بينما تعادل الشحانية مع الغرافة 1-1، مما ضمن للشحانية خوض ملحق الهبوط. كما فاز الريان على العربي برباعية نظيفة، وحقق الدحيل فوزاً معنوياً على قطر 2-1. وخسر السيلية أمام الوكرة 1-3. على صعيد الدوريات الأخرى، أحيا بيراميدز آماله في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز بفوزه الكبير على الأهلي بنتيجة 3-0، بينما عاد كالياري إلى سكة الانتصارات في الدوري الإيطالي بفوزه على أتالانتا 3-2.

كما فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات مالية وانضباطية، واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البطولات الإقليمية للناشئين والناشئات كمحطات تأهيلية للنهائيات القارية. وشهدت مباراة بيراميدز والأهلي تألقاً للمهاجم الكونغولي فيستون ماييلي الذي سجل هدفين





