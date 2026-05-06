الزيدي والولايات المتحدة يتفقان على تعزيز التدريب العسكري العراقي، بينما تواصل إسرائيل هجماتها على لبنان

أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف علي فالح الزيدي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، أهمية العمل على إعادة تفعيل التدريب العسكري لتعزيز قدرة القوات المسلحة العراقية ورفع مستوى كفاءتها. وفي لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن جماعة «حزب الله» انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار. وفي الوقت نفسه، تعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون مواصلة المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

أكد رئيس الحكومة العراق ية المكلف علي فالح الزيدي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، أهمية العمل على إعادة تفعيل التدريب العسكري لتعزيز قدرة القوات المسلحة العراق ية ورفع مستوى كفاءتها، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العراق ية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن هيغسيث هنأ الزيدي على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة التعاون الأمني، طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة. وأكد الاتصال خصوصية العلاقة بين البلدين، وأهمية العمل على إعادة تفعيلها في جانب التدريب؛ من أجل تعزيز قدرة القوات المسلحة العراقية ورفع مستوى كفاءتها. وفي الوقت نفسه، أكد الزيدي على قدرة العراق على احتواء الأزمات ولعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لحل النزاعات.

ورغم الظروف الإيجابية التي يتحرك فيها الزيدي في مساعيه لتشكيل الحكومة الجديدة، فإنها لا تمنع مراقبين كثراً من التفكير في تحديات جدية. وفي مجال الرياضة، يفتتح منتخب العراق تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب أندورا ودياً، ضمن برنامج معسكره التدريبي الذي يقام في إسبانيا أواخر شهر مايو الحالي. تنخرط معظم القوى والأحزاب الممثلة بالبرلمان العراقي في نشاطات لقاءات مكثفة مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي من جهة، إلى لقاءات بينية من جهة أخرى؛ لضمان حصصها.

وفيما يعمل علي الزيدي، المكلف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، متسلحاً بدعم أميركي غير مسبوق ودولي ومحلي، فإن أول الملفات التي بات يواجهها والتي تعد بمثابة. في لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان، من بينها بعض المناطق شمال نهر الليطاني، يطالبهم فيه بإخلاء منازلهم، مشيراً إلى أن جماعة «حزب الله» انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار.

وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أضاف الجيش أن المدنيين القريبين من مواقع مقاتلي «حزب الله» أو منشآته قد يكونون عرضة للخطر. وكثفت إسرائيل هجماتها الجوية على لبنان، بعدما أطلق «حزب الله» صواريخ على إسرائيل في الثاني من مارس، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران. وبعد ذلك، وسّعت إسرائيل اجتياحها البري في جنوب لبنان. وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من 2600 شخص قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس، مع نزوح أكثر من مليون شخص.

وتقول إسرائيل إن 17 من جنودها قُتلوا في جنوب لبنان، في حين قُتل مدنيان اثنان في هجمات «حزب الله». واتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار هشّ في منتصف أبريل، وجرى تمديده لاحقاً إلى مايو. ومع ذلك، واصلت إسرائيل احتلال أجزاء من جنوب لبنان وهدم بلدات هناك، في حين استمر «حزب الله» في شن هجمات على القوات الإسرائيلية.

وفي سياق آخر، تعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون مواصلة «المساعي الهادفة إلى إنهاء حالة الحرب التي عانى منها الجميع، على أن يعم السلام بشكل دائم، وليس بشكل مرحلي»، مؤكداً أن «ما أقوم به هو لمصلحة جميع اللبنانيين، وليس لفئة منهم»، وأن مسار المفاوضات «هو الوحيد الذي بقي بعد نفاد الحلول الأخرى، ومنها الحرب».

وتأتي المباحثات الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار، الذي تعرض لاختراقات جسيمة، وكان آخرها محاولات إسرائيل عبور نهر الليطاني؛ إذ استأنف الجيش الإسرائيلي هجماته لتوسعة سيطرته الميدانية في جنوب لبنان، حيث شنّ، منذ الأحد، هجومين منفصلين للتقدم باتجاه بلدة زوطر الشرقية، انطلاقاً من بلدة دير سريان، وفق ما قالت مصادر أمنية في جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط»، وذلك على وقْع غارات جوية عنيفة، وقصف مدفعي يستهدف منطقة النبطية بشكل مكثف





