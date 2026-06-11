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الزيدي يدعو الشرع إلى تعزيز العلاقات بين بغداد ودمشق

العلاقات الدولية - الشرق الأوسط News

الزيدي يدعو الشرع إلى تعزيز العلاقات بين بغداد ودمشق
العلاقات الدولية - الشرق الأوسطالعراقسوريا
📆6/11/2026 3:16 PM
📰aawsat_News
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رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، دعا إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأمني والاقتصادي بين العراق وسوريا، في خطوة تعكس توجهاً عراقياً لإعادة بناء علاقاته الإقليمية بالتوازي مع تحركات داخلية تستهدف حصر السلاح في يد الدولة والاستعداد لزيارة مرتقبة إلى الولايات المتحدة.

الزيدي يدعو الشرع إلى رفع التنسيق بين بغداد ودمشقوجّه رئيس الوزراء العراق ي، علي الزيدي، رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، حملها مدير جهاز المخابرات العراق ي حميد الشطري، دعا فيها إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأمني والاقتصادي بين البلدين، في خطوة تعكس توجهاً عراقياً لإعادة بناء علاقاته الإقليمية بالتوازي مع تحركات داخلية تستهدف حصر السلاح في يد الدولة والاستعداد لزيارة مرتقبة إلى الولايات المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مساء الأربعاء، إن رسالة الزيدي أكدت أهمية تطوير العلاقات بين بغداد ودمشق ورفع مستوى التنسيق لمواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما في المجالين الأمني والاقتصادي، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأضاف البيان أن ‘الشرع’ أعرب عن شكره للزيدي وللحكومة العراقية، مؤكداً ‘التزام سوريا’ بالتعاون مع العراق في مواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها التطورات الأخيرة في المنطقة، ومشدداً على ‘أهمية تعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في المجالين الأمني والاقتصادي’

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العلاقات الدولية - الشرق الأوسط العراق سوريا حصر السلاح في يد الدولة زيارة إلى الولايات المتحدة تحركات داخلية

 

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