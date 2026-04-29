الزيدي يبدأ حشد الدعم السياسي لتشكيل حكومته الجديدة

رئيس الوزراء العراقي المكلف علي فالح الزيدي يشرع في سلسلة لقاءات مع القوى السياسية الرئيسية بهدف تأمين الدعم اللازم لتشكيل حكومته الجديدة، في ظل تحديات تشكيلية معقدة تتطلب تضافر الجهود.

بدأ رئيس الوزراء العراق ي المكلف علي فالح الزيدي، يوم الأربعاء، سلسلة لقاءات مكثفة بهدف حشد الدعم السياسي اللازم لتشكيل حكومته الجديدة. تأتي هذه التحركات في ظل تحديات تشكيلية معقدة تتطلب تضافر الجهود وتجاوز الخلافات بين القوى السياسية المختلفة.

وشملت لقاءات الزيدي الأولية كلاً من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر، وعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، في إطار مساعي حثيثة لبناء توافق واسع حول رؤية الحكومة القادمة وبرنامجها. خلال لقائه مع نوري المالكي، أكد الزيدي على أهمية العمل المشترك بين جميع القوى السياسية للإسراع في تشكيل حكومة وطنية قادرة على تلبية تطلعات الشعب العراقي في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى الدور المحوري الذي يلعبه ائتلاف دولة القانون، بصفته ركيزة أساسية في المشاورات السياسية، نظراً لتمثيله البارز في البرلمان العراقي بـ 29 مقعداً. هذا التمثيل يجعله ثاني أكبر قوة داخل الإطار التنسيقي، بعد ائتلاف إعمار وتنمية الذي يقوده رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني ويضم 46 مقعداً. كما شدد الزيدي على ضرورة تجاوز أي خلافات جانبية والتركيز على المصلحة الوطنية العليا، مؤكداً التزامه بتشكيل حكومة شاملة تمثل جميع المكونات العراقية.

وتأتي هذه اللقاءات في سياق حرص الزيدي على بناء علاقات قوية مع مختلف القوى السياسية، بهدف ضمان الحصول على الدعم اللازم لتمرير برنامجه الحكومي في البرلمان. كما ناقش الزيدي مع المالكي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العراق، وضرورة وضع خطط واقعية لمعالجتها وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي لقائه مع هادي العامري، ركز الزيدي على أهمية تعزيز التعاون بين جميع القوى السياسية والسعي الدؤوب لتشكيل حكومة وطنية قادرة على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

كما بحث الجانبان سبل مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء دولة قوية ومستقرة. أما في لقائه مع عمار الحكيم، فقد تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل سرعة تشكيل حكومة وطنية تعمل على تلبية احتياجات العراقيين في جميع مناطق العراق. وشدد الزيدي والحكيم على أهمية الحوار البناء والتوافق الوطني، بهدف تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

ويحتاج الزيدي إلى تأمين 165 صوتاً في البرلمان لنيل ثقة البرلمان، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً يتطلب حشد دعم واسع من مختلف القوى السياسية. ويعتمد الزيدي على الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية في العراق باستثناء التيار الصدري، لتوفير الدعم اللازم لتشكيل حكومته. ويشغل الإطار التنسيقي حالياً أغلبية المقاعد في البرلمان، مما يجعله القوة السياسية الأكثر نفوذاً في البلاد. ويأتي تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد توافق الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وهي الإطار التنسيقي، على ترشيحه لهذا المنصب.

ويعتبر هذا التكليف خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه العراق. ويراعي نظام المحاصصة في العراق توزيع المناصب العليا بين المكونات الرئيسية في البلاد، حيث يشغل الكرد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة منصب رئيس الوزراء، والسنة منصب رئيس مجلس النواب





العراق رئيس الوزراء تشكيل الحكومة الإطار التنسيقي نوري المالكي هادي العامري عمار الحكيم السياسة العراقية

