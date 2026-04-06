الزمالك يحذر من تطبيقات مزيفة باسم النادي ويؤكد على إطلاق التطبيق الرسمي 'زملكاوي'

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يحذر فيه من تطبيقات زائفة تنتحل اسم وشعار النادي، ويؤكد على إطلاق التطبيق الرسمي 'زملكاوي' يوم الثلاثاء القادم، ويدعو الجماهير إلى توخي الحذر.

أصدر نادي الزمالك المصري بيانا رسميا مساء اليوم الاثنين، حذر فيه جماهيره من تطبيقات زائفة تنتحل اسم وشعار النادي، وتدعي أنها التطبيق الرسمي المنتظر إطلاقه قريبا. وأكد النادي في بيانه أن هذه التطبيقات لا تمت له بصلة، وأنها مجرد محاولات مضللة تهدف إلى استغلال اسم الزمالك وشعبيته لتحقيق مكاسب غير قانونية، وذلك في ظل ترقب جماهيري كبير لإطلاق التطبيق الرسمي 'زملكاوي'.

\أوضح الزمالك في بيانه أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة أو شخص يقوم باستخدام اسم أو شعار النادي للترويج لتطبيقات غير رسمية، مؤكدا حرصه الشديد على حماية حقوقه القانونية وملكيته الفكرية. وأشار النادي إلى أن التطبيق الرسمي الذي سيحمل اسم 'زملكاوي' سيتم إطلاقه رسميا يوم غد الثلاثاء الموافق 7 أبريل، وسيكون متاحا عبر منصتي iOS وAndroid، ليكون بذلك المنصة المعتمدة لجماهير النادي للتواصل ومتابعة كل ما يخص الزمالك. ودعا النادي جماهيره إلى توخي الحذر الشديد وعدم تحميل أي تطبيقات غير موثوقة، والاعتماد فقط على التطبيق الرسمي 'زملكاوي' للحصول على المعلومات والأخبار الموثوقة المتعلقة بالنادي، محذرا من العواقب القانونية المترتبة على التعامل مع التطبيقات المزيفة.\واختتم نادي الزمالك بيانه بالتأكيد على رفضه القاطع لأي انتهاك لحقوقه، وشدد على أنه سيلاحق قضائيا كل من يثبت تورطه في استغلال اسم النادي وشعاره بشكل غير قانوني. ويهدف هذا البيان إلى توعية الجماهير وحمايتهم من الوقوع في فخ هذه التطبيقات المزيفة التي قد تعرضهم للاحتيال أو سرقة البيانات الشخصية. ويأتي هذا التحذير في إطار حرص إدارة النادي على الحفاظ على سمعة الزمالك، وحماية حقوقه، وضمان وصول الأخبار والمعلومات الصحيحة للجماهير. كما يمثل هذا الإعلان خطوة إيجابية نحو تعزيز التواصل الفعال بين النادي وجماهيره من خلال منصة رسمية موثوقة. وتتطلع جماهير الزمالك بشغف إلى إطلاق التطبيق الرسمي 'زملكاوي'، الذي يعدهم بتجربة فريدة ومميزة تتيح لهم متابعة كل ما يهمهم عن ناديهم المفضل بكل سهولة ويسر





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الزمالك تطبيق زملكاوي تطبيقات مزيفة تحذير أخبار الزمالك رياضة

United States Latest News, United States Headlines