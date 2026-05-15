الزمالك المصري يواجه اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية الإيابي، بعد أن خسر بهدف دون رد في مباراة الذهاب المثيرة التي أقيمت بالجزائر العاصمة. والهدف المصري الوحيد في مباراة الذهاب جاء عن طريق اللاعب محمد إسماعيل، بينما لم يسجل أي أهداف لاعبي الزمالك في مباراة الذهاب. وسيكون الدور النهائي بمثابة فصل جديد من الإثارة في هذه المنافسة التي شهدت بالفعل لحظات درامية مثيرة، وجدلا واسعا، ومستوى كرويا رفيعا. وسيكون النهائي الأكثر تنافساً في تاريخ كأس الكونفدرالية خلال السنوات الأخيرة، مع حضور جماهيري حاشد في ملعب القاهرة الدولي.

خوض الزمالك المصري مباراة الإياب الحاسمة مساء السبت في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهو يدرك حتمية قلب تأخره في لقاء الذهاب أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وخسر العملاق المصري بهدف دون رد في مباراة الذهاب المثيرة التي أقيمت بالجزائر العاصمة، وهو يأمل أن يساعده سجله المميز على ملعبه بالقاهرة في تحقيق عودة إفريقية أخرى. وفي المقابل، يخوض اتحاد العاصمة الجزائري المباراة دون هزيمة في مبارياته الثلاث الأخيرة بكأس الكونفدرالية أمام فرق مصرية، حاملا معه زخما قويا بعد أن خسر مرة واحدة فقط في آخر 19 مباراة له في البطولة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

ومع توقعات بحضور جماهيري حاشد في ملعب القاهرة الدولي، يعتبر الدور النهائي بمثابة فصل جديد من الإثارة في هذه المنافسة التي شهدت بالفعل لحظات درامية مثيرة، وجدلا واسعا، ومستوى كرويا رفيعا. ولا يفصل الفريقين الآن سوى 90 دقيقة عن حصد المجد القاري، في نهائي يتوقع أن يكون الأكثر تنافساً في تاريخ كأس الكونفدرالية خلال السنوات الأخيرة





