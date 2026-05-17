الزمالك يبدي حزنه بعد خسارة لقب الكونفيدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري

بعد خسارة لقب بطولة الكونفيدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بضربات الجزاء الترجيحية، أبدى معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك المصري حزنه الشديد. وقال إن تراجع لاعبي الزمالك في الشوط الثاني كان بسبب خوفهم على هدف التقدم، والمنافس كان أفضل من الزمالك في مباراة اليوم. وأضاف أن الفريق الجزائري كان أفضل من الزمالك في مباراة اليوم، وأن لاعبي الزمالك كانوا يشعرون بتعب كبير. وتابع قائلا: "نعمل بالإمكانيات المتاحة واللاعبين المتواجدين بالفريق، ومحمد إسماعيل يعاني من إصابة قبل اللقاء، ومحمود حمدي الونش لم يستطع اللعب أيضا، وكنت أشعر بتعب اللاعبين ولذلك فضلنا الاعتماد على التحولات في الشوط الثاني، ولم يحالفنا التوفيق في المباراة."

