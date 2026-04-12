الزمالك يستعد لاستقبال 45 ألف مشجع في مواجهة شباب بلوزداد.. ومايوركا يواصل التقدم بالدوري الإسباني

أعلن الزمالك عن زيادة عدد تذاكر مباراته أمام شباب بلوزداد، بينما يواصل مايوركا صعوده في الدوري الإسباني. كولن يحقق فوزاً مهماً في البوندسليغا، ودي زيربي متفائل بشأن توتنهام.

أعلن نادي الزمالك المصري تلقيه إخطاراً بزيادة عدد تذاكر مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل في إياب قبل نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكونفدرالية، إلى 45 ألف تذكرة. وذكر النادي في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه بناءً على رغبة الجماهير، فقد تلقى النادي موافقة بزيادة أعداد الجماهير في المباراة التي تقام باستاد القاهرة، بحيث يحصل الزمالك على 14 ألف تذكرة إضافية في مدرجات الدرجة الثالثة.

وأضاف البيان أنه بناءً على هذا الاتفاق، يطالب النادي جماهيره من حاملي تذاكر الدرجة الأولى يمين باسترداد القيمة المالية لهذه التذاكر، وتم التنسيق مع شركة تذكرتي لاسترداد قيمة تذاكر الدرجة الأولى يمين وطرح الأعداد الزائدة خلال الساعات المقبلة. كان الزمالك قد فاز ذهاباً على شباب بلوزداد في الجزائر بهدف، ويسعى للوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعدما فاز به في عامي 2019 و2024. في سياق آخر، واصل ريال مايوركا ابتعاده عن مراكز الهبوط وزحفه نحو المنطقة الدافئة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الثمين 3-صفر على ضيفه رايو فاييكانو، في إطار الجولة الـ31 من البطولة. سجل فيدات موريكي هدفين لمايوركا في الدقيقتين 36 و40 على التوالي، بينما أضاف جان فيرجيلي الهدف الثالث في الدقيقة 65. ورفع هذا الفوز رصيد ريال مايوركا، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي بعد فوزه على ريال مدريد في الجولة السابقة، إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط. على الجانب الآخر، تجمد رصيد رايو فاييكانو عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر. في الدوري الألماني، حقق فريق كولن فوزاً مهماً في سعيه إلى الابتعاد عن شبح الهبوط، وذلك بتغلبه على فيردر بريمن بنتيجة 3-1 في الجولة الـ29. وارتفع رصيد كولن إلى 30 نقطة في المركز الـ13، متقدماً بفارق 9 نقاط عن منطقة الهبوط المباشر. في المقابل، تعقدت مهمة بريمن، حيث تجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الـ15. افتتح كولن التسجيل عن طريق سعيد الملا من ركلة جزاء، ثم طرد لاعب بريمن ماركو فيرديل في الدقيقة 24، مما أثر على سير المباراة. واستغل كولن النقص العددي ليسجل هدفين إضافيين، بينما سجل بريمن هدفاً وحيداً من ركلة جزاء. من جهة أخرى، أبدى روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، تفاؤله بقدرة فريقه على التعافي من المحنة التي يمر بها في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. كما أعرب أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، عن أسفه للتعادل الذي حققه فريقه مع بارما بنتيجة 1-1 في الدوري الإيطالي. وكشف الدولي الأسكوتلندي آندي روبرتسون عن أن نادي ليفربول لم يعرض عليه تجديد عقده، مؤكداً أن رحيله المرتقب هذا الصيف سيتم في إطار ودي





الزمالك شباب بلوزداد مايوركا كولن الدوري الإسباني الدوري الألماني دي زيربي

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مجلس الأمن يدين بأشد العبارات هجوما إرهابيا في نيجيريامجلس_الأمن يدين بأشد العبارات هجوما إرهابيا في نيجيريا خلف مقتل 30 شخصا وإصابة 45 آخرين في 3 هجمات انتحارية

Read more »

'العمل': 45 مبادرة لدعم قطاع التنمية وتمكين المواطن وبناء المجتمع'العمل': 45 مبادرة لدعم قطاع التنمية وتمكين المواطن وبناء المجتمع

Read more »

تعادل سلبي بأول 45 دقيقة بين النصر والفيحاء | صحيفة المواطن الإلكترونيةتعادل سلبي بأول 45 دقيقة بين النصر والفيحاء انتهت أول 45 دقيقة من مباراة النصر والفيحاء بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الـ25 من بطولة دوري الأمير محمد

Read more »

مكة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم عند 45 مئوية | صحيفة المواطن الإلكترونيةمكة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم عند 45 مئوية سجلت مكة المكرمة اليوم الخميس 18-10-1443، أعلى درجات الحرارة على مستوى المملكة بواقع 45 درجة مئوية.

Read more »

حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 45 مئوية | صحيفة المواطن الإلكترونيةحفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 45 مئوية توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تسجل مدينة حفر الباطن أعلى درجة حرارة اليوم الاثنين في المملكة عند 45

Read more »

تركي بن طلال يدشن 45 مشروعًا صحيًّا في عسير | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتركي بن طلال يدشن 45 مشروعًا صحيًّا في عسير دشن الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، وبحضور وزير الصحة، 45 مشروعًا صحيًّا في منطقة عسير؛

Read more »