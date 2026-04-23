الزمالك يقترب من لقب الدوري المصري والريان يتوج بطلاً للخليج وتأكيد صحة قرار هدف شباب الأهلي

الزمالك يعزز صدارته للدوري المصري بفوز على بيراميدز، والريان يحصد لقب دوري أبطال الخليج، و"إيفاب" يؤكد صحة قرار هدف شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا. بالإضافة إلى أخبار أخرى عن استعدادات المنتخب المصري لكأس العالم واحتجاجات الإسماعيلي.

اقترب الزمالك خطوة كبيرة نحو الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز، بعدما عزز صدارته لمرحلة التتويج بفوزه الثمين 1 - صفر على ضيفه بيراميدز في مباراة قمة الخميس.

ورفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول بفارق خمس نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والأهلي الثالث. وأحرز البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا هدف الزمالك والمباراة الوحيد في الدقيقة الـ84، بعدما تلقى تمريرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء من البديل شيكو بانزا ليضع الكرة في مرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وفي مباراة أقيمت في التوقيت نفسه، تعادل غزل المحلة مع ضيفه بتروجت 1 - 1 ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس مقابل 34 نقطة لبتروجت في المركز الرابع. ويتصدر وادي دجلة مجموعة تفادي الهبوط برصيد 38 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن زد، صاحب المركز الثاني. واقترب الفريقان خطوة نحو النجاة من الهبوط بعد أن رفع المقاولون العرب رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع، بينما بات رصيد الاتحاد 28 في المركز الثامن بين 14 فريقاً.

كشف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، تفاصيل خطة استعدادات المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة، الصيف المقبل. وأكد حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري أن الكرة الأفريقية شهدت تطوراً كبيراً، وأصبحت أكثر قوة وتنافسية عما كانت عليه في السابق. وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس إيقاف طاقم تحكيم مباراة فريقي طنطا والمصرية للاتصالات ضمن الجولة 30 من دوري الدرجة الثانية.

وأعلن النادي الإسماعيلي، الأربعاء، تقدمه باحتجاج رسمي لدى الاتحاد المصري لكرة القدم على ما يتعرض له الفريق من أخطاء تحكيمية. في سياق آخر، هنأ الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، نادي الريان بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال الخليج للأندية، مشيداً بالأداء المميز الذي قدمه الفريق طوال مشوار البطولة، واستحقاقه للتتويج عن جدارة.

كما وجه الشكر والتقدير إلى نادي الشباب على المستوى الكبير الذي ظهر به خلال المنافسات، مؤكداً أن الفريق كان منافساً قوياً، وقدم أداء يعكس تطور الكرة الخليجية. وأشار إلى أن البطولة شهدت منافسة قوية وشريفة بين الأندية المشاركة، وهو ما انعكس إيجابياً على المستوى الفني العام، وأسهم في تعزيز مكانة كرة القدم الخليجية ودعم تطورها.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة في الاتحاد الآسيوي عن أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تلقى تأكيداً رسمياً من المجلس الدولي لكرة القدم «إيفاب» بصحة القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكم الأسترالي شون إيفانز وحكام تقنية الفيديو المساعد «فار» خلال مباراة شباب الأهلي الإماراتي وماتشيدا الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة





