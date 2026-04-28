الزمالك يتعادل مع إنبي ويستعد لمواجهة الأهلي الحاسمة

الزمالك يتعادل سلبياً مع إنبي في الجولة الرابعة من مجموعة التتويج بالدوري المصري، ويؤكد مدربه معتمد جمال على بذل اللاعبين لقصارى جهدهم والاستعداد لمواجهة الأهلي المقبلة. الزمالك يظل في الصدارة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه.

أكد معتمد جمال ، المدير الفني لفريق الزمالك ل كرة القدم ، أن اللاعبين قدموا أداءً متميزًا وبذلوا قصارى جهدهم خلال مواجهة إنبي التي انتهت بالتعادل السلبي في إطار الجولة الرابعة من مجموعة التتويج في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح جمال في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، أن الفريق لم يخسر النقاط الثلاث، وأن حصد نقطة التعادل يعتبر مكسبًا مهمًا في ظل المنافسة الشديدة على لقب الدوري، حيث ساهمت هذه النقطة في الابتعاد عن المنافسين المباشرين. وأشار إلى أن اختيارات التشكيل الأساسي تعتمد على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وأن التغييرات التي أجراها خلال المباراة كانت بهدف تنشيط خطي الوسط والهجوم، إلا أن الحظ لم يحالف الفريق في ترجمة الفرص إلى أهداف.

وأضاف معتمد جمال أن الفريق سيغلق ملف مباراة إنبي فورًا والتركيز بشكل كامل على الاستعداد لمواجهة القمة المرتقبة أمام الأهلي، مؤكدًا أن اللاعبين بذلوا أقصى جهودهم في مباراة اليوم، خاصة وأنها جاءت بعد 48 ساعة فقط من مواجهة قوية أمام فريق بيراميدز. وأوضح أن جميع مهاجمي الفريق، بما في ذلك ناصر منسي، لم يحالفهم التوفيق في استغلال الفرص التي سنحت لهم، لكنه أكد أن الجميع يبذلون أقصى جهودهم في كل مباراة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الزمالك.

وتتصدر كتيبة الزمالك حاليًا جدول ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، بفارق مريح يبلغ ست نقاط عن أقرب منافسيه، فريق بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني، وبنفس الفارق عن الغريم التقليدي، فريق الأهلي، الذي يحل في المركز الثالث. هذا الفارق يعطي الزمالك دفعة معنوية كبيرة في سعيه نحو حسم لقب الدوري هذا الموسم.

ومع ذلك، يدرك معتمد جمال وأفراد فريقه أن المشوار لا يزال طويلًا وأن المنافسة ستشتد في الجولات المتبقية، خاصة وأن الأهلي وبيراميدز يسعيان بكل قوة لتقليص الفارق والعودة إلى دائرة المنافسة. التعادل مع إنبي، على الرغم من أنه لم يكلف الزمالك الصدارة، إلا أنه أثار بعض القلق لدى جماهير الفريق، الذين كانوا يتوقعون تحقيق الفوز في مباراة تبدو في المتناول.

هذا التعثر أثار تساؤلات حول أداء الفريق الهجومي وقدرته على تحويل الفرص إلى أهداف، وهو ما يتطلب العمل الجاد والتركيز الشديد في التدريبات المقبلة. وقد خيب الزمالك آمال جماهيره الكبيرة التي احتشدت في ملعب القاهرة الدولي لمساندة الفريق وتحفيزه على تحقيق الفوز. كان التعادل السلبي بمثابة صدمة للعديد من المشجعين الذين كانوا يتطلعون إلى رؤية فريقهم يقدم أداءً قويًا ويحقق نتيجة إيجابية في هذه المباراة الهامة.

هذا التعثر أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية، حيث انتقد البعض أداء الفريق الهجومي، بينما أشاد البعض الآخر بجهود لاعبي الزمالك في الحفاظ على تقدمهم في صدارة المجموعة. من جانبه، أكد معتمد جمال أن الفريق سيستفيد من الأخطاء التي ارتكبها في مباراة إنبي، وأن اللاعبين سيعملون بجد في التدريبات المقبلة من أجل تصحيح المسار وتحسين الأداء. وأضاف أن الفريق يمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق الفوز في مباراة القمة أمام الأهلي، وأن اللاعبين سيقدمون أداءً يليق بسمعة الزمالك وجماهيره.

وشدد على أهمية دعم الجماهير للفريق في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، مؤكدًا أن دعمهم وتشجيعهم سيكون له دور كبير في تحقيق الفوز وحسم لقب الدوري





