الزاوية الليبية تلوح بحراك شعبي لوقف فوضى الميليشيات

تشهد مدينة الزاوية غرب ليبيا موجة عنف مسلح بين فصائل متناحرة، مما أسفر عن سقوط ضحايا، في وقت تتصاعد فيه الدعوات المحلية لحراك شعبي لمواجهة الفوضى الأمنية المستمرة.

شهدت مدينة الزاوية الليبية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس، يوماً دامياً من الاشتباكات بين فصائل مسلحة متناحرة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، في مشهد يعيد إلى الأذهان فوضى الميليشيات التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

وتأتي هذه الأحداث في ثاني أيام عيد الأضحى، حيث اندلعت المعارك داخل أحياء سكنية، مما اضطر السكان إلى البقاء في منازلهم خوفاً من تجدد المواجهات. ورغم التحذيرات السابقة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلا أن الشرارة الأولى للاشتباكات اندلعت الخميس، إثر مقتل محمد عريبي، أحد عناصر ميليشيا "جهاز مكافحة التهديدات الأمنية" بقيادة محمد بحرون، الملقب بـ "الفار"، برصاص مجموعة مسلحة مناوئة.

وسرعان ما توسعت دائرة الاشتباكات، لتودي بحياة محفوظ المغيربي وسمير حويل، وفقاً لمصادر محلية وشهود عيان أكدوا استمرار التحشيدات المسلحة حتى الجمعة. ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من تشييع 4 قتلى سقطوا برصاص عشوائي في المدينة، إضافة إلى مقتل شخص خامس الثلاثاء، مما رفع منسوب الاحتقان وزاد من حدة التوتر بين الفصائل.

لكن اللافت هذه المرة هو بروز دعوات محلية لتحرك شعبي ضد الفوضى الأمنية، حيث قال الهاشمي دخيل، عضو مجلس أعيان الزاوية، إن المدينة قد تشهد بدءاً من السبت "حراكاً من الأهالي للانتفاض على الأوضاع الجارية ورفض استمرار الفوضى"، معتبراً أن الحرب لن تتوقف طالما استمر المسؤولون في التأقلم مع الوضع المتفلت. وأشار دخيل إلى أن ما جرى الخميس هو "رد على اغتيال عريبي"، في إشارة إلى استمرار منطق الثأر والانتقام بين المجموعات المسلحة.

ويرى مراقبون أن الحديث عن "حراك شعبي" يعكس تنامي حالة السخط داخل الزاوية، التي تحولت إلى واحدة من أبرز بؤر الصراع المسلح في غرب ليبيا، نتيجة تنافس الفصائل النافذة على النفوذ ومصادر التمويل. وفي هذا السياق، اعتبر القيادي العسكري السابق في عملية "بركان الغضب"، ناصر عمار، أن ما يحدث في الزاوية يستدعي "وقوف أهل الزاوية يداً واحدة لرفض هذا العبث، والمطالبة برفع الغطاء القانوني والشرعي عن المتورطين في الفوضى".

ومع ذلك، يرى الباحث الليبي المتخصص في الشؤون الأمنية، فيصل أبو الرايقة، أن فوضى الميليشيات في مدينة الزاوية ملف شديد التعقيد والتشابك، مؤكداً تداخل عوامل داخلية وخارجية أسهمت في ترسيخ نفوذ تلك الفصائل، في ظل هشاشة سيطرة السلطات بغرب ليبيا، إلى جانب وجود شبكات واسعة لتهريب النفط والبشر تستفيد من حالة الانفلات. وتضم الزاوية إحدى كبرى مصافي النفط في ليبيا، كما تُعرف بأنها نقطة رئيسية لتهريب الوقود وانطلاق قوارب الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، مما يمنحها أهمية أمنية واقتصادية بالغة.

وتكشف التطورات الأخيرة أن دعوة الأمم المتحدة التي أطلقت مطلع الأسبوع إلى جميع الأطراف بضرورة تغليب لغة الحوار في المدينة وخفض التصعيد خلال فترة العيد، "لم تلقَ استجابة تُذكر من جانب التشكيلات المسلحة على الأرض". وقد أعربت مبعوثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، عن بالغ القلق إزاء استمرار حشد الجماعات المسلحة وتزايد حوادث الاغتيال، محذرة من أن الوضع ينذر بموجة جديدة من العنف ويعرض المدنيين لمخاطر متصاعدة.

وأكدت أن استمرار التنافس بين الفصائل المسلحة على النفوذ والسيطرة على الموارد لا يزال يقوض الأمن ويضعف مؤسسات الدولة. ورغم تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مراراً بالعمل على تفكيك المجموعات المسلحة وبسط سلطة الدولة، يرى مراقبون أن المشهد لا يزال يخضع لتوازنات معقدة تقوم على إعادة ترتيب الولاءات أكثر من إنهاء نفوذ الفصائل.

وفي مؤشر على الجدل المتواصل بشأن علاقة السلطة بالمجموعات المسلحة، كان الدبيبة قد استضاف خلال رمضان الماضي عدداً من قادة التشكيلات البارزة في الزاوية على مأدبة إفطار رسمية، في خطوة أثارت انتقادات واسعة. وفي حادث منفصل يعكس استمرار الفوضى الأمنية غرب طرابلس، أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل شابين في منطقة المشاشطة جنوب جنزور، إثر انفجار قنبلة يدوية داخل سيارة كانا يستقلانها.

وبينما تستمر التحشيدات المسلحة في الزاوية، يترقب السكان بقلق تطورات الأيام المقبلة، وسط دعوات متزايدة للتحرك الشعبي لوقف نزيف الدم وإعادة الاستقرار إلى المدينة التي طالما عانت من ويلات الفوضى المسلحة





