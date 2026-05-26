الريادة السعودية في إدارة حشود الحج وتسهيل رحلة ضيوف الرحمن إلى عرفات

تقرير مفصل حول جهود المملكة العربية السعودية في تنظيم حركة الحجاج نحو مشعر عرفات، ودور وزارة الداخلية في استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود، وتدابير وزارة الحج لضمان جودة الخدمات.

مع إشراقة فجر يوم الثلاثاء، بدأت رحلة إيمانية مهيبة حيث شرع ضيوف الرحمن في الصعود نحو مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج ، وذلك بعد أن أمضوا ليلتهم في مشعر منى خلال يوم التروية، مقتدين في ذلك بالسنة النبوية الشريفة.

وقد اتسمت حركة الحجيج بين المشاعر المقدسة بانسيابية ملحوظة ومرونة عالية، بفضل المتابعة الدقيقة من آلاف رجال الأمن والمنظمين من مختلف القطاعات، الذين عملوا بتفانٍ لضمان سلامة الجميع. وقد وفرت أجهزة الدولة السعودية رعاية شاملة، مسخرة كافة طاقاتها البشرية والمادية وإمكاناتها التقنية لتقديم أرقى الخدمات لزوار بيت الله الحرام، بما يضمن لهم أداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة واليسر والسهولة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور الحسن بن يحيى المناخرة، مساعد وزير الحج والعمرة، أن الوزارة انتهجت أسلوباً استباقياً في استعداداتها لموسم هذا العام، وهو نهج يعكس حرص المملكة المستمر على الارتقاء بخدمات الحجاج وتيسير رحلتهم منذ لحظاتها الأولى، مشيراً إلى وجود خطط دقيقة للغاية لضمان توزيع الحجاج على مساراتهم المحددة في المشاعر المقدسة بشكل منظم وتدريجي لتفادي أي تدافع أو تكدس.

ومن الجانب الأمني والتنظيمي، شدد سمو وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، على أن التميز الريادي الذي حققته المملكة في إدارة الحشود البشرية الضخمة ليس وليد الصدفة، بل هو امتداد لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اللذين وجها بتسخير كافة الإمكانات المادية والتقنية لضمان أداء الحجاج لمناسكهم في أمن وسكينة تامين. وقد قام سمو وزير الداخلية بجولة تفقدية في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمشعر منى، حيث اطلع على آليات تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية، وأشاد بالجاهزية العالية والقدرات التشغيلية المتقدمة للمنظومة الأمنية.

وخلال جولته، استمع سموه لشروحات مفصلة من الفريق محمد البسامي، مدير الأمن العام، حول مراحل المتابعة الميدانية لعمليات تفويج الحجاج، وآليات التنسيق اللحظي بين مختلف القطاعات الأمنية والخدمية لضمان تدفق الحشود بسلاسة عبر المحاور المؤدية إلى المشاعر المقدسة. كما تفقد سموه الأنظمة التقنية الحديثة، بما في ذلك الخريطة التفاعلية ومنظومة ذكاء الأعمال المخصصة لإدارة مخاطر الحج، بالإضافة إلى غرف المؤشرات وصالة المراقبة التلفزيونية التي تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الدقيق مع كافة البلاغات.

وفي سياق متصل، تواصل وزارة الحج والعمرة جهودها في مكافحة الحملات الوهمية من خلال تفعيل منظومة رقابية صارمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لحماية الحجاج من عمليات الاحتيال وضمان حصولهم على الخدمات المعتمدة. وعلى الرغم من هذه الجهود التنظيمية الكبرى، تبرز مأساة إنسانية متكررة للعام الثالث على التوالي، حيث يحل عيد الأضحى وسكان قطاع غزة محرومون من أداء فريضة الحج بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة عليهم، والتي شملت أيضاً منع إدخال لحوم الأضاحي وتعطيل وصول البضائع والمساعدات الإنسانية الضرورية.

إن هذه التناقضات تزيد من أهمية الدور الذي تلعبه المملكة في تيسير وصول الحجاج من كافة أنحاء العالم، مؤكدة أن خدمة ضيوف الرحمن هي شرف ومسؤولية كبرى. وبذلك تتكامل الجهود بين التخطيط الاستباقي للوزارة، والقيادة الأمنية المتقدمة لوزارة الداخلية، والتقنيات الذكية، لتقديم تجربة حج متكاملة تليق بقدسية المكان والزمان وتضمن سلامة ملايين البشر الذين توافدوا من مختلف بقاع الأرض لتوحيد الكلمة والقلوب في أطهر بقاع الأرض، مما يعزز مكانة المملكة كنموذج عالمي في إدارة التجمعات البشرية المليونية بكفاءة واقتدار





