الرياض تستضيف عرض دبليو دبليو إي – ليلة الأبطال واتحاد الرياضة للجميع يشكل مجلساً جديداً

أعلن عن طرح تذاكر عرض دبليو دبليو إي – ليلة الأبطال في الرياض، وتشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد السعودي للرياضة للجميع برئاسة الأمير خالد بن الوليد، بالإضافة إلى أخبار رياضية متنوعة تشمل عودة أنتوني جوشوا ودورة مدريد لكرة المضرب.

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن طرح تذاكر عرض « دبليو دبليو إي – ليلة الأبطال » الذي سيُقام في العاصمة الرياض يوم السبت 27 يونيو المقبل، على صالة «المملكة أرينا»، ضمن فعاليات موسم الرياض وبالتعاون مع « دبليو دبليو إي ».

يأتي هذا العرض بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة في الرياض، والتي سجلت أعلى نسبة مشاهدة داخل الولايات المتحدة لعرض «دبليو دبليو إي» يُقام في المملكة، مما يؤكد مكانة الرياض كوجهة رئيسية للأحداث الترفيهية والرياضية العالمية. من المتوقع أن يجمع هذا العام نخبة من نجوم «دبليو دبليو إي» في ليلة استثنائية، تضاف إلى سلسلة الفعاليات العالمية التي تستضيفها المملكة.

وتستعد السعودية لاستضافة عرض «ريسل مانيا 43» في عام 2027 في الرياض، في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها بإقامة هذا الحدث خارج الولايات المتحدة وكندا. بالإضافة إلى ذلك، سيعود الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، بطل العالم السابق للوزن الثقيل، إلى الحلبة بعد حادث سير خطير لمواجهة الملاكم الألباني كريستيان برينغا. وفي سياق آخر، دعت رئيسة «الاتحاد النرويجي لكرة القدم»، ليز كلافينس، الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» إلى إلغاء «جائزة السلام» التي يمنحها لتجنب الانجرار إلى السياسة.

كما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، إلى ربع نهائي دورة مدريد الإسبانية في كرة المضرب بعد فوزها على اليابانية ناومي أوساكا. وفي تطور آخر، أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن تشكيل مجلس إدارته الجديد برئاسة الأمير خالد بن الوليد بن طلال، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة معدلات ممارسة النشاط البدني وترسيخ مكانة المملكة كمرجعية عالمية في الرياضة المجتمعية، تماشياً مع «رؤية السعودية 2030» وبرنامج جودة الحياة.

يضم المجلس الجديد نخبة من القيادات الوطنية ذات الخبرات المتنوعة، بما في ذلك الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وبدر العساكر، والدكتور غازي بن زقر، وفراس القاسم، والأميرة هيفاء بنت محمد، وريتشارد أتياس، وخالد البكر، وحماد البلوي. أكد الأمير خالد بن الوليد أن المرحلة المقبلة تمثل نقطة تحول في مسيرة الاتحاد، وأن المجلس الجديد سيعمل على إطلاق مبادرات نوعية وتوسيع الشراكات ورفع جودة البرامج لتحقيق أثر مستدام على المجتمع





