الرياض مقراً لأول مكتب عالمي للأمن السيبراني التابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث

اختيار مدينة الرياض لتكون مقراً لأول مكتب متخصص في الأمن السيبراني تابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، في خطوة تعزز الريادة السعودية العالمية وتدعم التعاون الدولي لبناء القدرات السيبرانية.

في خطوة استراتيجية تعزز من مكانة المملكة العربية السعودية كقائد عالمي في مجال التقنية والأمن الرقمي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة ، ممثلة في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث المعروف اختصاراً باسم يونيتار، عن اختيار العاصمة الرياض لتكون مقراً لأول مكتب تابع للمعهد على مستوى العالم يتخصص بشكل كامل في شؤون الأمن السيبراني .

هذا القرار لم يكن وليد الصدفة، بل جاء تتويجاً للجهود الحثيثة والقفزات النوعية التي حققتها المملكة في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز منظومتها الدفاعية السيبرانية، مما جعلها وجهة مثالية لاستضافة هذا الكيان الدولي. وقد تم تفعيل هذا التوجه من خلال مراسم رسمية لتوقيع اتفاقية مقر جرت في مقر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالرياض، حيث التقت الإرادة الوطنية السعودية مع الرؤية الأممية لخلق بيئة عمل تعاونية تهدف إلى مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تواجه العالم في العصر الرقمي الحديث، وذلك من خلال بناء قدرات بشرية متقدمة وتطوير سياسات أمنية مرنة تتواكب مع تسارع وتيرة التطور التقني.

سيتولى المكتب الجديد في الرياض مهاماً جسيمة ومحورية، حيث سيعمل كمركز إشعاع معرفي يطلق مجموعة واسعة من المبادرات والمشروعات التي تستهدف سد الفجوات المهارية في مجال الأمن السيبراني على المستوى الدولي. وتتركز أهداف المكتب حول تنفيذ برامج بحثية وتطويرية مشتركة، وتصميم حقائب تدريبية متطورة تساهم في رفع جاهزية الدول وصمودها أمام الهجمات السيبرانية.

وتتقاطع هذه المستهدفات بشكل مباشر مع المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني التي أطلقتها السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، حيث سيسعى المكتب إلى استقطاب صناع السياسات، وأعضاء أجهزة إنفاذ القانون، والدبلوماسيين، بالإضافة إلى المتخصصين التقنيين من مختلف القارات، لتزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة لإدارة المخاطر السيبرانية بكفاءة عالية، مما يحول التحديات المشتركة إلى نقاط قوة تعزز من استقرار الفضاء الرقمي العالمي وتدعم التعاون العابر للحدود في مواجهة الجرائم الإلكترونية.

من جانبه، شدد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد المزيد على أن هذا الاختيار يمثل اعترافاً دولياً صريحاً بالريادة السعودية، مشيراً إلى أن المملكة قد تربعت على عرش مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025 للعام الثاني على التوالي، وهو إنجاز يعكس دقة التخطيط وكفاءة التنفيذ في الاستراتيجيات الوطنية. كما لفت إلى تصنيف الأمم المتحدة للمملكة كنموذج يحتذى به في الفئة الأعلى ضمن المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024، مما يثبت أن التجربة السعودية في هذا المجال أصبحت مرجعاً عالمياً.

وفي سياق متصل، أكدت المدير التنفيذي لمعهد يونيتار ميشيل ماكدونو أن اختيار الرياض يعكس الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في دعم الجهود الدولية، موضحة أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد خيار تقني بل أصبح أولوية قصوى للأمن القومي العالمي، وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً لربط المؤسسات في مختلف مناطق العالم وتحويل المخاطر إلى صمود سيبراني مشترك. إن استضافة الرياض لهذا المكتب الأممي تأتي لتكمل سلسلة من النجاحات والكيانات الدولية والإقليمية التي تتخذ من المملكة مقراً لها، مثل مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، ومؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، ومركز الاقتصاديات السيبرانية الذي تأسس بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

هذا التراكم في المؤسسات التخصصية يجعل من الرياض مركزاً عالمياً متكاملاً يجمع بين التشريع، والتدريب، والبحث، والتطوير في مجال الأمن السيبراني. ومن المتوقع أن يساهم مكتب معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في تعزيز تدفق الخبرات بين الشرق والغرب، وتوفير منصة لتبادل أفضل الممارسات التي تضمن حماية البيانات والخصوصية والبنية التحتية الحساسة للدول، مما يرسخ مكانة السعودية كحجر زاوية في بناء مستقبل رقمي آمن ومستدام لجميع شعوب العالم، ويدعم رؤيتها الطموحة في التحول الرقمي الشامل والريادة العالمية في اقتصاد المعرفة





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