الرياض تستضيف ختام دوري الاتحاد السعودي للفروسية والبولو بمشاركة واسعة لـ 168 فارساً وفارسة

تستعد الرياض لختام موسم دوري الاتحاد السعودي للفروسية والبولو لقفز الحواجز بمشاركة قياسية من مختلف الفئات العمرية، بهدف تطوير المواهب الوطنية وتعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية.

تستعد العاصمة السعودية الرياض لحدث رياضي استثنائي يعكس شغف المملكة العريق بخيولها وفرسانها، حيث تتأهب ميادين الفروسية هذا الأسبوع لاستقبال الختام الكبير لموسم طويل من التحدي والمنافسة الشرسة في رياضة قفز الحواجز .

ويجتمع في هذا المحفل الرياضي المتميز نحو مئة وثمانية وستين فارسا وفارسة على أرض منتجع الفروسية العالمي، لخوض غمار نهائي دوري الاتحاد السعودي للفروسية والبولو، في مشهد مهيب يجسد مدى اتساع قاعدة هذه الرياضة النبيلة وتنامي حضورها الملحوظ بين مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، مما يؤكد أن الفروسية لم تعد مجرد هواية بل أصبحت صناعة رياضية متكاملة تسعى للوصول إلى أعلى مستويات الاحترافية العالمية.

ويأتي تنظيم هذا النهائي الذي يمتد في الفترة من العشرين إلى الثالث والعشرين من شهر مايو الحالي، كتتويج لموسم حافل بالفعاليات والسباقات التي جابت مدينتي الرياض وجدة، حيث شهد الموسم إقامة عشر جولات مخصصة لفئة الهواة وتسع جولات لفئة المحترفين، وقد شملت هذه المنافسات طيفاً واسعاً من الفئات الرئيسية والسنية بالإضافة إلى منافسات الفرق التي أضفت طابعاً من الحماس والروح الجماعية.

وستشهد المرحلة النهائية توزيعاً دقيقاً للأشواط لضمان أقصى درجات التنافسية، حيث خُصصت منافسات لأفضل عشرين فارساً في فئة الكبار، وثلاثين فارساً في الفئة المتوسطة، وخمسين فارساً وفارسة في فئة الصغار، علاوة على تخصيص مقاعد لأفضل خمسين فارساً في فئة الهواة، وعشرين فارسة، ومجموعات سنية متنوعة تشمل الفئات أقل من أربعة عشر عاماً وأقل من ستة عشر عاماً وأقل من ثمانية عشر عاماً وصولاً إلى الفئة أقل من واحد وعشرين عاماً، وهو ما يبرهن على الاهتمام البالغ ببناء جيل صاعد من الفرسان منذ سن مبكرة.

ولن يقتصر ختام هذه البطولة على قفز الحواجز فحسب، بل سيمتد ليشمل تكريماً شاملاً لأبطال موسم ألعاب الاتحاد السعودي للفروسية والبولو في مجموعة من الرياضات النوعية مثل القدرة والتحمل والتقاط الأوتاد والرماية من على ظهر الخيل، وذلك لجميع الفئات من كبار وشباب وناشئين وفارسات، مع تخصيص جائزة مرموقة لأفضل جواد تقديراً للدور الأساسي الذي يلعبه الحصان في هذه الرياضة، بالإضافة إلى تكريم شركاء النجاح الذين ساهموا في إنجاح هذا الموسم.

وفي هذا السياق، أكد الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية والبولو، أن الدوري حقق أرقاماً قياسية من حيث عدد المشاركين، مشيراً إلى أن التنافس كان عالياً جداً ومشاركة كافة الفئات المعتمدة سواء كانوا محترفين أو هواة أو من الفئات السنية، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية المتبعة في نشر الرياضة. وأضاف رئيس الاتحاد أن هذا الدوري ساهم بشكل جوهري في توسيع قاعدة الممارسين لرياضة قفز الحواجز ورفع مستوى التنافس الفني والبدني بين الفرسان، مما منحهم فرصة ثمينة للاحتكاك واكتساب الخبرات الميدانية من خلال المشاركة المستمرة طوال الموسم، وهو أمر ينعكس إيجاباً على تطور أدائهم العام.

وأوضح أن الاتحاد يضع في أولوياته استمرار هذه البرامج والبطولات النوعية لأنها تمثل الركيزة الأساسية لتطوير رياضة الفروسية السعودية، مؤكداً أن زيادة عدد الممارسين تؤدي بالضرورة إلى تعزيز خيارات المنتخبات الوطنية ورفع جاهزية الفرسان للمنافسات الخارجية، بما يتماشى مع تطلعات المملكة العربية السعودية في تحقيق حضور مشرف ومتميز في كافة المحافل الإقليمية والدولية. واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاتحاد سيواصل تنفيذ خططه الطموحة الهادفة إلى صناعة جيل منافس وقادر على تمثيل الوطن بأفضل صورة ممكنة في مختلف البطولات العالمية، مما يجعل من هذه الفعاليات خطوة استراتيجية نحو الريادة الرياضية





