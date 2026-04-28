الرياض تتصدر مناطق المملكة في الاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية المنزلية

كشفت بيانات حديثة عن استفادة 703 شخص من برامج الرعاية الاجتماعية المنزلية في المملكة، مع تصدر منطقة الرياض لقائمة المستفيدين بنسبة ثلث إجمالي المستفيدين، وتفوق الإناث في الاستفادة من هذه البرامج.

شهدت برامج الرعاية ال اجتماعية المنزلية في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي إقبالاً كبيراً، حيث استفاد منها 703 مستفيد ومستفيدة، مع تسجيل منطقة الرياض كأكثر المناطق استفادة بنسبة تصل إلى ثلث إجمالي المستفيدين.

يعكس هذا التوزيع الجغرافي التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير خدمات الرعاية المنزلية المتكاملة لجميع أنحاء المملكة، مع التركيز بشكل خاص على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو التي تحتاج إلى دعم إضافي. وتأتي هذه البرامج ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي ومستدام، يضمن حقوق جميع أفراده ويوفر لهم فرصاً متساوية للحياة الكريمة. وكشفت البيانات التفصيلية عن تفوق الإناث في الاستفادة من هذه البرامج، حيث بلغت نسبة المستفيدات الإناث 65% مقابل 35% للذكور.

ويعزى هذا الفارق إلى عدة عوامل، منها ارتفاع نسبة كبار السن من النساء، واحتياجهن إلى رعاية صحية واجتماعية أكبر، بالإضافة إلى الدور التقليدي للمرأة في المجتمع، والذي يجعلها أكثر عرضة للإعاقة أو الأمراض المزمنة. وتسعى الوزارة إلى تلبية احتياجات جميع المستفيدين، بغض النظر عن جنسهم أو أعمارهم، من خلال توفير برامج رعاية منزلية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الفردية. وتشمل هذه البرامج الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، والتدريب على مهارات الحياة اليومية، وتوفير الأجهزة المساندة، وتهيئة البيئة المنزلية.

وتشمل المناطق الأكثر استفادة بعد الرياض، كلاً من جازان والقصيم والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير، بنسب متفاوتة. وتؤكد هذه الأرقام على أهمية التوسع في نطاق خدمات الرعاية المنزلية لتشمل جميع المناطق، وتوفير الدعم اللازم للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة. وتتميز برامج الرعاية الاجتماعية المنزلية بأنها تتيح للمستفيدين البقاء في بيئتهم الأسرية الطبيعية، مع الحصول على الرعاية والدعم اللازمين، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقلاليتهم الشخصية.

كما أنها تخفف العبء عن الأسر، وتقدم لهم الدعم النفسي والاجتماعي الذي يحتاجونه. وتعتبر هذه البرامج استثماراً حقيقياً في مستقبل المجتمع، حيث تساهم في بناء جيل قوي ومستقل وقادر على المساهمة في التنمية الوطنية. وتستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير وتحسين هذه البرامج، لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستفيدين، وتقديم أفضل الخدمات لهم





