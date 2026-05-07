الرياض تحتضن مركز الأمم المتحدة للحكومة الرقمية لتعزيز الابتكار العالمي

اتفاق استراتيجي بين هيئة الحكومة الرقمية السعودية والأمم المتحدة لإنشاء مركز متخصص في الرياض يهدف إلى تطوير معايير الحوكمة الرقمية وسد الفجوة التقنية عالمياً.

في خطوة استراتيجية تعزز من مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للابتكار التقني والريادة الرقمية، أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن دخولها في مباحثات رفيعة المستوى مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ب الأمم المتحدة ، والمعروفة اختصاراً بـ UN-DESA، وذلك بهدف تأسيس مركز دولي متخصص للحكومة الرقمية يتبع منظمة الأمم المتحدة ويكون مقره الرئيسي في العاصمة الرياض.

تأتي هذه المبادرة الطموحة لتجسد الرغبة المشتركة في تعزيز أطر التعاون الدولي وتفعيل آليات نقل التجارب والخبرات التقنية بين الدول، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية تهدف إلى تطوير أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة الرقمية، وتمكين القدرات الحكومية في مختلف دول العالم في مجالات البحث العلمي والابتكار التقني. وقد تكللت هذه الجهود بتوقيع مذكرة نوايا رسمية بين هيئة الحكومة الرقمية ومنظمة الأمم المتحدة، وذلك على هامش فعاليات منتدى العلوم والتقنية والابتكار الذي انعقد في مدينة نيويورك يوم الأربعاء السادس من مايو لعام 2026، مما يعكس التزام الطرفين بتحويل الرؤى المشتركة إلى واقع ملموس يخدم المجتمعات الدولية.

من جانبه، أكد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن اختيار مدينة الرياض لتكون مقراً لهذا المركز الأممي يعكس بوضوح ريادة المملكة العربية السعودية ودورها المحوري على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث أصبحت المملكة نموذجاً يحتذى به في بناء منظومة رقمية متكاملة وشاملة ترتكز في أساسها على الإنسان وتستشرف آفاق المستقبل بذكاء واقتدار. وأوضح معاليه أن هذا المركز لن يكون مجرد مبنى إداري، بل سيمثل محطة محورية استراتيجية لتطوير ممارسات الحكومة الرقمية على نطاق عالمي، وسيعمل كمنصة لدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتعزيز تبادل المعارف والخبرات، مع التركيز بشكل مكثف على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

كما شدد الصويان على أن هذه الخطوة الجبارة تأتي نتيجة للدعم اللامحدود والتمكين المستمر الذي تحظى به منظومة الحكومة الرقمية من قبل القيادة الرشيدة في المملكة، وهو ما ينسجم تماماً مع المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تحويل المملكة إلى قوة تقنية رائدة عالمياً. وفي سياق متصل، أعربت السيدة بيورج ساندكير، الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، عن تفاؤلها الكبير بهذه الخطوة، مشيرة إلى أن المباحثات الجارية حالياً ليست إلا امتداداً طبيعياً لسلسلة من التعاون المشترك والمثمر بين المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن هذا التعاون يؤسس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف في جوهرها إلى دعم التحول الرقمي الحكومي وتعزيز قدرات المؤسسات العامة في مختلف أنحاء العالم، مما يسهم بشكل فعال في سد الفجوة الرقمية التي تفصل بين الدول المتقدمة والنامية. وسيعمل المركز من خلال مهامه على تطوير أطر عمل ومعايير قياسية وأفضل ممارسات تتيح للدول الأعضاء بناء استراتيجيات رقمية شاملة ومستدامة، وهو ما سينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتعزيز شموليتها على المستوى العالمي، بما يضمن عدم تخلف أي دولة عن ركب التقدم التقني.

وجدير بالذكر أن هذا التوجه يأتي امتداداً لـ إعلان الرياض الذي أطلقته المملكة خلال أعمال الدورة التاسعة عشرة لمنتدى حوكمة الإنترنت الذي استضافته الرياض، وهو المنتدى السنوي الذي يجمع نخبة من خبراء العالم لصياغة السياسات الدولية المنظمة للفضاء السيبراني والإنترنت. ويهدف المركز الجديد إلى تفعيل ما تضمنه ذلك الإعلان من ضرورة تعزيز التعاون الدولي ودعم الشمول الرقمي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة فرص الوصول إلى المعلومات والخدمات، وهو ما يسهم بدوره في تحسين جودة الحياة على مستوى العالم، وحماية البيئة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

إن هذه الخطوة تعزز من مفهوم الابتكار المسؤول وترفع من مستويات الإنتاجية العالمية، مما يجعل من الرياض عاصمة للقرار الرقمي العالمي ومنطلقاً نحو مستقبل تقني أكثر عدلاً واستدامة لجميع شعوب الأرض، حيث تتكامل الجهود الوطنية مع التطلعات الدولية لخلق بيئة رقمية آمنة ومبتكرة تخدم البشرية جمعاء





الحكومة الرقمية الأمم المتحدة رؤية السعودية 2030 الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي

