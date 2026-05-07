الرياض وجهة عالمية للابتكار الرقمي عبر إنشاء مركز الأمم المتحدة للحكومة الرقمية

تعاون استراتيجي بين هيئة الحكومة الرقمية السعودية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة لتأسيس مركز عالمي في الرياض يهدف إلى قيادة التحول الرقمي وتعزيز الشمولية الدولية وسد الفجوة الرقمية تماشياً مع رؤية 2030.

في خطوة استراتيجية تعكس الطموحات الكبيرة للمملكة العربية السعودية في قيادة المشهد الرقمي العالمي، أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن دخولها في مباحثات رفيعة المستوى مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وذلك بهدف تأسيس مركز متخصص للحكومة الرقمية يكون مقره الرئيسي في العاصمة الرياض.

يهدف هذا المركز إلى أن يصبح منارة دولية لتعزيز التعاون العابر للحدود، ومظلة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية تهدف إلى صياغة وتطوير أفضل الممارسات في مجال الحوكمة الرقمية. كما يسعى المركز إلى تمكين القدرات الحكومية في مختلف الدول الأعضاء من خلال التركيز على مجالات البحث العلمي والابتكار التقني، بما يضمن تحويل الخدمات الحكومية إلى منظومات ذكية تتسم بالكفاءة والشفافية.

وقد جاء هذا الإعلان الهام خلال مراسم توقيع مذكرة نوايا مشتركة بين الهيئة ومنظمة الأمم المتحدة، والتي تمت على هامش فعاليات منتدى العلوم والتقنية والابتكار في مدينة نيويورك، مما يؤكد التزام الطرفين بتحويل الرؤى النظرية إلى واقع ملموس يخدم البشرية جمعاء. من جانبه، شدد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان على أن اختيار مدينة الرياض لتكون مقراً لهذا المركز الأممي ليس مجرد اختيار مكاني، بل هو اعتراف دولي صريح بريادة المملكة العربية السعودية ودورها المحوري كنموذج عالمي يحتذى به في بناء منظومة رقمية متكاملة.

وأوضح معاليه أن هذه المنظومة لا تركز فقط على الجوانب التقنية الصرفة، بل ترتكز في جوهرها على الإنسان، وتسعى لاستشراف المستقبل من خلال تبني حلول مبتكرة تعزز من جودة الحياة. وأضاف الصويان أن المركز سيمثل محطة محورية لتطوير ممارسات الحكومة الرقمية على نطاق عالمي، وسيعمل على دعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، مع التركيز بشكل مكثف على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لتحسين الأداء الحكومي.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للدعم اللامحدود والتمكين الذي تحظى به مبادرات التحول الرقمي من قبل القيادة الرشيدة، وهو ما يصب مباشرة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع حيوي. وفي سياق متصل، أبرزت الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، بيورج ساندكير، أن هذه المباحثات هي امتداد طبيعي لعلاقة تعاونية وثيقة بدأت منذ فترة بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة.

وأشارت ساندكير إلى أن هذه الخطوة تؤسس لشراكة طويلة الأمد تهدف في المقام الأول إلى دعم مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها الرقمية، مما يساهم بشكل فعال في سد الفجوة الرقمية التي تعاني منها العديد من الدول النامية. وسيعمل المركز في الرياض على تطوير أطر عمل ومعايير قياسية وأفضل الممارسات التي تمكن الدول من بناء استراتيجيات رقمية شاملة ومستدامة.

وأكدت أن هذا التوجه يسهم بشكل مباشر في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وضمان شمولية هذه الخدمات رقمياً على المستوى العالمي، بحيث لا يتم ترك أي دولة خلف الركب في سباق التحول التكنولوجي. علاوة على ذلك، يأتي تأسيس هذا المركز كترجمة عملية لمخرجات إعلان الرياض الذي أطلقته المملكة خلال أعمال الدورة التاسعة عشرة لمنتدى حوكمة الإنترنت، وهو الحدث السنوي الذي تنظمه الأمم المتحدة ويجمع نخبة من خبراء التقنية وصناع القرار من كافة أنحاء العالم لمناقشة السياسات الدولية التي تحكم الفضاء السيبراني.

إن مركز الحكومة الرقمية في الرياض يمثل الامتداد الطبيعي لما ورد في ذلك الإعلان من ضرورة تعزيز التعاون الدولي ودعم الشمول الرقمي. ومن خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، يطمح المركز إلى زيادة فرص الوصول إلى المعلومات والخدمات، وتقليص التفاوت التقني بين المجتمعات. كما يركز التوجه الاستراتيجي للمركز على دعم التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الحياة العامة، وحماية البيئة عبر الحلول الرقمية الخضراء، ودفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي.

وفي نهاية المطاف، يسعى هذا التعاون إلى تمكين الابتكار المسؤول الذي يوازن بين التقدم التقني السريع وبين الأخلاقيات والمعايير الإنسانية، مما يؤدي إلى رفع الإنتاجية العالمية وتحقيق رفاهية المجتمعات في كافة أرجاء المعمورة





