الريان والشباب يتأهبان لنهائي دوري أبطال الخليج المثير

الريان القطري يستعد لمواجهة الشباب السعودي في نهائي دوري أبطال الخليج، وسط ترقب كبير من الجماهير الخليجية. المدربان مورينو وزكري يؤكدان على أهمية المباراة وصعوبتها.

يستعد نادي الريان القطري لمواجهة نادٍ الشباب السعودي في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، وهي مباراة يتوقع أن تكون حاسمة وصعبة لكلا الفريقين. أكد فيسنتي مورينو، مدرب الريان ، على أهمية هذه المواجهة، مشيراً إلى أن فريقه يطمح لتقديم أفضل مستوى ممكن والتتويج باللقب على أرضهم في استاد أحمد بن علي يوم الخميس.

وأوضح مورينو أن التحضيرات للنهائي سارت بشكل جيد، وأن التركيز ينصب على الأداء المنتظر لتحقيق الفوز وإحراز اللقب الخليجي الذي يعتبره مهماً في مسيرة النادي هذا الموسم، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريق في المباريات السبع الماضية. وأضاف المدرب الإسباني أن خوض المباراة على أرضهم يمنحهم معنويات مرتفعة، لكنه حذر من قوة الشباب الذي يضم عناصر مميزة، معترفاً بأنه سبق له الإشراف على تدريبهم ولديه ذكريات جميلة معهم.

وطالب مورينو لاعبيه ببذل أقصى جهد ممكن، مؤكداً أن المباريات النهائية تتطلب أعلى درجات التركيز وأن الدعم الجماهيري سيكون عاملاً حاسماً في تحفيز الفريق. من جهته، أعرب نور الدين زكري، مدرب الشباب السعودي، عن ثقته بقدرة فريقه على تقديم مباراة قوية في النهائي، مؤكداً أن الهدف هو تتويج الجهود بإحراز اللقب رغم صعوبة المواجهة. وأشار زكري إلى أن الشباب يمتلك تاريخاً كبيراً ولديه فرصة مهمة للعودة إلى منصات التتويج بعد غياب 12 عاماً، وهو ما يشكل حافزاً إضافياً للاعبين.

وأوضح أن فريقه اعتاد على خوض مباريات قوية أمام كبار الأندية في الدوري السعودي للمحترفين، مما يمنحه الخبرة اللازمة للتعامل مع النهائيات. وأشاد زكري بقوة المنافس، مؤكداً أن الريان قدم مستويات مميزة في البطولة بفضل امتلاكه عناصر عالية الجودة، إضافة إلى خوضه المباراة على أرضه ووسط جماهيره، مما يزيد من صعوبة المهمة. وقد أعلن نادي الشباب عن تسيير رحلات جماهيرية من الرياض إلى الدوحة لدعم الفريق في هذه المواجهة المرتقبة.

بالإضافة إلى الاستعدادات الفنية والبدنية للفريقين، فقد اتخذت اللجنة المنظمة للدوري بعض القرارات التأديبية، حيث فرضت غرامة مالية على علي طه زاخولي، مشرف نادي زاخو العراقي، بلغت ستة آلاف ريال قطري، مع منعه من مرافقة الفريق في أربع مباريات. وتتجه أنظار جماهير كرة القدم الخليجية إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة هذا الحدث الرياضي الهام، حيث بلغ الريان والشباب نهائي دوري أبطال الخليج بعد تجاوزهما عقبة نصف النهائي.

وتعد هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريقين وطموحاتهما في تحقيق اللقب، وسط توقعات بمنافسة قوية ومثيرة بينهما. ويسعى كلا الفريقين لتقديم أفضل ما لديهما لإسعاد جماهيرهما وتحقيق الفوز في هذه المواجهة الحاسمة





