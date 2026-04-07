الرياضة الإيرانية: غموض يلف مشاركة إيران في كأس العالم 2026 وسط التوترات السياسية والأمنية

أدلى وزير الرياضة الإيراني بتصريحات حول مشاركة إيران في كأس العالم 2026، مشيراً إلى احتمالية ضئيلة في ظل التوترات مع الولايات المتحدة. يأتي ذلك في ظل صراع إيراني أمريكي مستمر، وتصريحات متضاربة من ترامب. إيران تطلب نقل مبارياتها إلى المكسيك وحظرت سفر فرقها إلى 'دول معادية'.

صرح وزير ال رياضة ال إيران ي، أحمد دنيامالي، بشأن احتمالية مشاركة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. تأتي هذه التصريحات في ظل التوترات السياسية والأمنية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً الصراع بين إيران و الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد دنيامالي على استمرار طلب إيران المقدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بنقل مباريات المنتخب الإيراني من الولايات المتحدة إلى المكسيك، حيث من المقرر أن يخوض المنتخب مبارياته في الدور الأول في لوس أنجلوس وسياتل. وأشار الوزير إلى أنه لم يتم تلقي أي رد من الفيفا حتى الآن، وأن الفريق الإيراني يظل مستعداً للمشاركة في كأس العالم، مع التأكيد على أن القرار النهائي يعود للحكومة الإيرانية. كما علق دنيامالي على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واصفاً إياها بالمتناقضة وغير المتسقة، مشيراً إلى أن لوائح الفيفا تتطلب من الدولة المضيفة ضمان الأمن، وهو ما يثير تساؤلات حول توفره في ظل الظروف الراهنة. وشدد دنيامالي على أن احتمالية مشاركة إيران في المباريات المقامة في الولايات المتحدة ضئيلة للغاية في ظل هذه الظروف، ولكنه أضاف أن الحكومة الإيرانية ستتخذ قراراً بشأن المشاركة في حال توفرت الضمانات الأمنية اللازمة. \تأتي هذه التصريحات في سياق متوتر للغاية، حيث تشهد المنطقة هجمات متبادلة وصراعاً مستمراً. سبق أن صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن المنتخب الإيراني مرحب به في كأس العالم، ولكنه أعرب عن قلقه بشأن سلامة اللاعبين، مما يعكس تعقيد الموقف السياسي والأمني. وقد كتب ترامب عبر منصته 'تروث سوشيال' قائلاً: 'المنتخب الإيراني لكرة القدم مرحب به في كأس العالم، لكني لا أعتقد أن وجودهم هنا مناسب، حفاظاً على سلامتهم وحياتهم'. هذا التعقيد يضاف إلى قرار وزارة الرياضة والشباب الإيرانية بحظر سفر جميع الفرق والبعثات الرياضية الوطنية إلى الدول التي تصنفها طهران 'معادية'، في خطوة تعكس التوتر السياسي القائم وتؤثر على الاستعدادات للمشاركة في كأس العالم. يُذكر أن المنتخب الإيراني يخوض حالياً بطولة رباعية ودية في تركيا ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم 2026. كل هذه العوامل تجعل مشاركة إيران في البطولة المقبلة غير مؤكدة، وتعتمد بشكل كبير على تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية، وعلى القرارات التي ستتخذها الحكومة الإيرانية والفيفا. \الجدير بالذكر أن قضية مشاركة إيران في كأس العالم 2026 أصبحت قضية سياسية بامتياز، تتجاوز الجانب الرياضي. فالتصريحات المتضاربة بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة، تزيد من تعقيد الموقف. طلب إيران بنقل مبارياتها إلى المكسيك يعكس رغبة طهران في تجنب أي مخاطر أمنية قد تواجه المنتخب في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن قرار الفيفا بشأن هذا الطلب لم يصدر بعد، مما يبقي الأمور معلقة. هذا بالإضافة إلى قرار حظر السفر إلى الدول 'المعادية'، والذي يعقد الأمور أكثر. كل هذه التطورات تجعل من مشاركة إيران في كأس العالم 2026 مسألة معقدة ومتشابكة، وتعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك التطورات السياسية والأمنية، وقرارات الفيفا والحكومة الإيرانية. الوضع الحالي يضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة إيران على المشاركة في البطولة، ويجعل من متابعة هذا الملف أمراً بالغ الأهمية خلال الفترة المقبلة





